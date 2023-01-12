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Indicados aos prêmios SAG®: veja os filmes e séries que podem ser vistos no Disney+

12 de janeiro de 2023
12 de janeiro de 2023

Screen Actors Guild Awards chega a sua 29ª edição premiando os melhores do cinema e da TV – e Disney está entre os indicados. 


O Screen Actors Guild Awards® (SAG) revelou, nesta quarta-feira, 11 de janeiro, os indicados à 29ª edição da premiação. Conhecido por nomear os destaques da atuação, o SAG possui alguns de seus indicados integrantes de produções disponíveis no Disney+.

Os nomeados ao SAG foram anunciados em uma live comandada pelas atrizes Ashley Park e Haley Lu Richardson. Já os vencedores serão conhecidos no dia 26 de fevereiro de 2023, em uma cerimônia a ser realizada em Los Angeles.

Veja, abaixo, os filmes e séries da Disney, disponíveis no serviço de streaming, com indicações ao SAG:

Angela Bassett

Angela Bassett indicada por Pantera Negra: Wakanda para Sempre

A atriz Angela Bassett, destaque em Pantera Negra: Wakanda para Sempre por sua atuação como Rainha Ramonda, recebeu uma indicação pelo papel na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

A atriz acaba de ser premiada no Globo de Ouro® por este mesmo posto. Em seu discurso, agradeceu aos fãs da franquia e homenageou Chadwick Boseman.

Avatar: O Caminho da Água

Avatar: O Caminho da Água e Pantera Negra: Wakanda para Sempre entre os dublês

Na categoria de Melhor Elenco de Dublês em Filmes, duas produções recentes da Disney receberam indicações. Ainda em cartaz nos cinemas, Avatar: O Caminho da Água foi nomeado por seu trabalho com os dublês no universo de Pandora.

Além do longa dirigido por James Cameron, Pantera Negra: Wakanda para Sempre também foi indicado à esta categoria. O segundo filme do super-herói estreia, em breve, no Disney+.

Andor

Andor também recebe indicação ao SAG

A série derivada de Star Wars, Andor, aparece entre os indicados ao SAG. Na categoria de Melhor Elenco de Dublês em Séries, a produção estrelada por Diego Luna recebeu uma nomeação.

O seriado, que conta com 12 episódios, acompanha a jornada de Cassian Andor (Luna), em sua missão de se tornar um herói da rebelião.

Não perca as produções indicadas no Disney+

Não deixe de assistir no Disney+ as produções indicadas ao Screen Actors Guild Awards®.

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