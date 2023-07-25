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NOVIDADES MARVEL

Invasão Secreta: a que horas estreia o último episódio da série da Marvel Studios?

25 de julho de 2023
25 de julho de 2023

Nick Fury deve impedir os planos de Gravik no último episódio da série disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Depois de uma corrida contra o tempo com Nick Fury (Samuel L. Jackson) tentando parar Gravik (Kingsley Ben-Adir) e sua invasão Skrull, a série Invasão Secreta, enfim, chega ao seu episódio final.

O sexto e último capítulo desta trama de ação e espionagem chega ao Disney+ nesta quarta-feira, 26 de julho, a partir das 4h (horário de Brasília). 

Será que Fury conseguirá impedir a 3ª Guerra Mundial e a consequente extinção da humanidade neste novo sucesso do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)?

Invasão Secreta no Disney+

Assista ao episódio final de Invasão Secreta no Disney+


O penúltimo episódio da produção da Marvel Studios revelou ao público que Gravik está procurando por algo chamado "Colheita", como parte essencial de seus planos sobre os super Skrulls

Na verdade, a tal “Colheita” é o DNA dos Vingadores que Fury e Gravik obtiveram secretamente no passado, quando estes ainda eram aliados. No entanto, Nick, único a saber o paradeiro das amostras, vai em busca das mesmas a fim de parar os planos insanos do líder Skrull.

Quem vai levar a melhor neste emocionante desfecho?

Veja e reveja os primeiros cinco episódios de Invasão Secreta no Disney+ e não perca o gran finale nesta quarta-feira, dia 26 de julho. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!

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