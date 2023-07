Invasão Secreta: a que horas estreia o último episódio da série da Marvel Studios?

Nick Fury deve impedir os planos de Gravik no último episódio da série disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Depois de uma corrida contra o tempo com Nick Fury (Samuel L. Jackson) tentando parar Gravik (Kingsley Ben-Adir) e sua invasão Skrull, a série Invasão Secreta, enfim, chega ao seu episódio final.

O sexto e último capítulo desta trama de ação e espionagem chega ao Disney+ nesta quarta-feira, 26 de julho, a partir das 4h (horário de Brasília).

Será que Fury conseguirá impedir a 3ª Guerra Mundial e a consequente extinção da humanidade neste novo sucesso do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)?





Assista ao episódio final de Invasão Secreta no Disney+



O penúltimo episódio da produção da Marvel Studios revelou ao público que Gravik está procurando por algo chamado "Colheita", como parte essencial de seus planos sobre os super Skrulls.

Na verdade, a tal “Colheita” é o DNA dos Vingadores que Fury e Gravik obtiveram secretamente no passado, quando estes ainda eram aliados. No entanto, Nick, único a saber o paradeiro das amostras, vai em busca das mesmas a fim de parar os planos insanos do líder Skrull.

Quem vai levar a melhor neste emocionante desfecho?

Veja e reveja os primeiros cinco episódios de Invasão Secreta no Disney+ e não perca o gran finale nesta quarta-feira, dia 26 de julho. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!