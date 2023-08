Invasão Secreta: a relação entre o Homem-Aranha e os Skrulls que pouca gente notou

Uma verdade chocante é revelada na cena pós-créditos de Homem-Aranha: Longe de Casa. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A série Invasão Secreta está completa no Disney+. A produção da Marvel Studios desenvolveu mais uma importante informação que veio à tona em Homem-Aranha: Longe de Casa (2019).

E que revelação foi essa? Que Nick Fury (Samuel L. Jackson), na verdade, está no espaço e que vem sendo substituído na Terra por um Skrull.

Em Invasão Secreta, Nick retorna à Terra para lutar contra uma possível invasão Skrull. No entanto, durante os eventos apresentados no filme de 2019, quem tem um encontro com Peter Parker (Tom Holland) não é Fury.









Qual é a conexão entre o Homem-Aranha e os Skrulls



Em Homem-Aranha: Longe de Casa, Nick Fury tem um encontro com Peter, no qual o recruta para uma missão. Na segunda cena pós-créditos do filme, porém, o público entende que, quem de fato se encontrou com Homem-Aranha, não foi o verdadeiro Nick Fury.

Na verdade, era Talos (Ben Mendelsohn) o Skrull que estava substituindo o ex-agente da S.H.I.E.L.D. na Terra.

E onde estava o verdadeiro Nick? Em Invasão Secreta é revelado que ele estava na base espacial S.A.B.E.R.









Quando Homem-Aranha: Longe de Casa estreia no Disney+?



Muito em breve será possível ver Homem-Aranha: Longe de Casa no Disney+: o filme chega ao serviço de streaming no dia 11 de agosto. No longa, Peter Parker decide se juntar a seus melhores amigos Ned (Jacob Batalon), MJ (Zendaya) e o resto da turma para umas férias na Europa.

No entanto, seu plano de deixar os super-heróis para trás por algumas semanas é rapidamente destruído quando ele relutantemente concorda em ajudar Nick Fury a descobrir o mistério por trás dos ataques causados ​​pelos Elementais.

Homem-Aranha e Mysterio (Jake Gyllenhaal) unem forças para combater o caos desencadeado no continente, mas nem tudo é o que parece.

Para saber todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!