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Novidades Marvel Insider

Invasão Secreta: Nick Fury está de volta na nova série da Marvel

2 de junho de 2023
2 de junho de 2023

A produção da Marvel Studios promete muita ação com o retorno de Samuel L. Jackson como protagonista. 


Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) já estão contando os dias para a estreia de Invasão Secreta no Disney+. A série traz o ator Samuel L. Jackson mais uma vez no papel de Nick Fury, importante membro da S.H.I.E.L.D..

O thriller de espionagem da Marvel é ambientado no UCM atual. O agente Fury descobre que um terrível grupo de Skrulls – seres alienígenas metamorfos – planeja invadir a Terra. 

Ele, então, se une a diferentes aliados e corre contra o tempo para impedir que os Skrull cheguem ao planeta e, assim, salvar a humanidade. 


'Invasão Secreta' | Trailer Oficial Legendado | Disney+


Quando Invasão Secreta estreia no Disney+


Além de Samuel L. Jackson como Nick Fury, retornam ainda os atores Martin Freeman como Everett Scott, Cobie Smulders como Maria Hill e Ben Mendelsohn como o Skrull Talos – que agora vive na Terra. 

Com a presença de Emilia Clarke, Olivia Colman e Don Cheadle, o elenco de Invasão Secreta conta, ainda, com a participação de Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald e Katie Finneran

Invasão Secreta


A série é dirigida e produzida por Ali Selim, que também trabalha juntamente com os produtores executivos Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Kyle Bradstreet e Brian Tucker

Kyle Bradstreet é o roteirista principal; e Jennifer L. Booth, Allana Williams e Brant Englestein são os co-produtores executivos. 

O primeiro episódio de Invasão Secreta estreia dia 21 de junho, com exclusividade, no Disney+. A cada semana, um novo capítulo dessa emocionante história é disponibilizado, sempre às quartas-feiras

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