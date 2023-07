Invasão Secreta: Nick Fury precisa impedir a 3ª Guerra Mundial no novo episódio

Está cada vez mais difícil saber em quem confiar na nova série da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



As apostas estão cada vez mais altas em Invasão Secreta e o episódio 3 vai deixar você sem fôlego. O limite entre lealdade e traição fica mais visível no novo capítulo da série da Marvel Studios que chegou ao Disney+.

Um pouco mais sobre o passado secreto de Nick Fury



Um flashback mostra Nick entrando em um café nos anos 1990, onde conversa com uma mulher. Descobrimos que ela se trata de Varra (Charlayne Woodard), a Skrull que apresentou Gravik (Kingsley Ben-Adir) a Fury no episódio 2.

Ela entrega um envelope ao agente e, assim, é revelado como os dois se conheceram. De volta ao presente, eles tomam café da manhã juntos enquanto Nick questiona se Priscilla – nome humano adotado por Varra – tem mantido contato com Gravik.

Desconversando, Priscilla revela que sobreviveu ao snap de Thanos, e enfrentou um longo luto pela perda de Fury.

Ela conta também que ficou decepcionada quando ele, ao voltar depois do Blip, ocorrido em Vingadores: Ultimato (2019), em vez de ficar com ela, preferiu partir de novo, indo agora para o espaço.

Os Super Skrulls e o estopim da 3ª Guerra Mundial



O episódio 3 começa com duas importantes revelações. Uma delas é sobre a máquina que Gravik está construindo. No episódio anterior, G’iah (Emilia Clarke) já havia visto que o líder Skrull estava planejando algo além de “simplesmente” tomar a Terra.

Agora, o próprio Gravik, diante do Conselho Skrull, apresenta seu plano: mais do que mudar sua forma como quiser, a raça alienígena também mudará seus poderes, em breve. Isso porque ele está criando os Super Skrulls.

Nick Fury e Talos correm contra o tempo



Talos (Ben Mendelsohn) se encontra com Gravik, que pede ao ex-general Skrull para se unir a ele na rebelião. Talos imediatamente recusa e, por sua vez, tenta convencer o rebelde de desistir do seu plano.

Gravik tenta entrar na cabeça de Talos, dizendo que ele não tem poder para impedi-lo, uma vez que ele não conseguiu sequer manter G’iah a seu lado. O que o jovem não sabe é que a filha de Talos está repassando informações ao pai, inclusive sobre o plano do ataque.

Nick Fury e Talos se encontram e, após um breve desentendimento, unem forças para impedir que o alvo da ONU seja atacado pela Marinha Real. Nick, então, liga para Sonya Falsworth (Olivia Colman), que dá a ele o nome e endereço do comandante do submarino.

O destino de G’iah



Com a ajuda de G’iah, Nick e Talos conseguem ser bem sucedidos. No entanto, isso faz com que Gravik descubra o disfarce da jovem.

Ao final, levar a humanidade a enfrentar uma nova Guerra Mundial teria sido útil para o líder rebelde, no entanto, para ele, descobrir quem era traidor do movimento Skrull era mais importante.

Quais serão os próximos passos de Gravik? Será que Nick Fury tem mesmo uma traidora dentro de casa? E como Talos reagirá ao descobrir que Gravik já sabe do disfarce de G’iah?

Enquanto mais dúvidas surgem, os próximos episódios de Invasão Secreta prometem revelar novos segredos e alianças. Não perca a estreia do episódio 4, no dia 12 de julho, somente no Disney+.

