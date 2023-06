Invasão Secreta: o que são os Skrull?

Conheça um pouco mais os terríveis seres com os quais Nick Fury deverá lidar na nova série da Marvel Studios.



Samuel L. Jackson retorna ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) no papel de Nick Fury em Invasão Secreta. A nova série da Marvel estreia com exclusividade no Disney+ a partir do dia 21 de junho.

Fury, no entanto, não é o único de volta: aliados como Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e o Skrull Talos, que refez sua vida na Terra, também retornam na produção.

O thriller de espionagem é ambientado no UCM atual, em que Nick Fury descobre uma invasão clandestina da Terra por um grupo alienígena de metamorfos chamados Skrulls.

No entanto, você sabe o que são os Skrulls? Descubra a seguir!





Conheça os Skrull



Como já foi dito, os Skrull são uma raça alienígena de seres capazes de mudar sua forma e aparência – ou seja, são metamorfos. Sua pele é verde e seu planeta de origem se chama Skrullos.

Indignos de confiança, a maioria dos Skrulls utiliza sua habilidade de mudança de forma para o mal.

Há anos eles travam uma guerra contra os Kree, outra raça alienígena. E, por causa desse conflito – mostrado em parte no longa Capitã Marvel, de 2019 – os Skrull também são uma constante ameaça para o planeta Terra.







'Invasão Secreta' | Trailer Oficial Legendado | Disney+





Invasão Secreta: quando a série estreia no Disney+





Nicky Fury e seus aliados correm contra o tempo para impedir uma invasão Skrull iminente e salvar a humanidade em Invasão Secreta. A série é estrelada por Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman e Kingsley Ben-Adir.

Participam também os atores Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, além de Emilia Clarke, Olivia Colman e Don Cheadle.

Ali Selim dirige e produz a série, juntamente com os outros produtores executivos Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Kyle Bradstreet e Brian Tucker.

Kyle Bradstreet é o escritor principal, e Jennifer L. Booth, Allana Williams e Brant Englestein são co-produtores executivos. Invasão Secreta estreia no Disney+ a partir do dia 21 de junho.

