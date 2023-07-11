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Invasão Secreta: o que ter em mente antes do novo episódio da série da Marvel

11 de julho de 2023
11 de julho de 2023

É cada vez mais difícil distinguir aliados de inimigos nessa eletrizante série da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) seguem intrigando a todos que acompanham Invasão Secreta, nova série da Marvel Studios disponível exclusivamente no Disney+.

Com estreias semanais, o quarto episódio desta intensa trama de mistério e suspense chega ao serviço de streaming no dia 12 de julho, e promete muita adrenalina e revelações chocantes

Enquanto isso, relembre a seguir alguns pontos essenciais do capítulo anterior de Invasão Secreta:


Os planos de Gravik e os Super Skrulls


No episódio 2 da série do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), vimos G’iah (Emilia Clarke) encontrar um laboratório secreto no qual cientistas, sob ordens de Gravik (Kingsley Ben-Adir), criavam uma máquina.

Pois bem, agora, é o próprio Gravik quem aparece apresentando seus planos aos membros do conselho Skrull. Ele afirma que, além de mudarem de forma, em breve eles também poderão mudar seus poderes. E aos que terão essa habilidade ele chamou de Super Skrulls.

Descobrindo traidores em Invasão Secreta


Como toda boa história de espionagem, fica difícil saber quem é o “mocinho” ou “bandido” da história. Ou seja, quem realmente é aliado ou inimigo. E Gravik também quer descobrir quem é leal de verdade à causa Skrull.

Para isso, ele infiltra aliados na Marinha Real Britânica a fim de disparar um míssil contra um alvo oficial das Nações Unidas. Com isso, ele pretende dar início ao que seria a 3ª Guerra Mundial, que levaria ao fim da humanidade.

Ao saberem disso, Fury e Talos entram em uma corrida contra o tempo a fim de evitar o ataque. No entanto, para conseguirem evitar a catástrofe, eles precisam da ajuda de G’iah – que revela ser uma agente dupla aliada de seu pai. 

Ao ajudar a dupla, a filha de Talos revela seu disfarce a Gravik, que fica mais consternado pela traição do que pelo ataque mal sucedido. 

Por outro lado, o próprio Nick Fury também precisa lidar com suas próprias dúvidas ao desconfiar que Priscilla – nome humano para sua esposa Skrull, Verra (vivida por Charlayne Woodard) – também esteja envolvida com a rebelião de Gravik.

Principalmente quando, ao final do episódio, um telefone suspeito adiciona ainda mais enigmas a este intrincado quebra-cabeças.


Descubra em quem confiar em Invasão Secreta, no Disney+


Os limites entre amigos e inimigos continuam sendo levados ao extremo na série Invasão Secreta. Você vai desconfiar até da sua sombra nesta eletrizante produção!

Toda semana, sempre às quartas-feiras, um novo episódio estreia com exclusividade no Disney+. Não perca o próximo capítulo desta trama emocionante! Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!

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