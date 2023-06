Invasão Secreta: os 6 filmes e séries para ver antes da estreia

Estes títulos disponíveis no Disney+ vão te ajudar a entender melhor a história e os personagens de Invasão Secreta, que estreia em 21 de junho.

Sempre que uma nova produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estreia, é comum que algumas pessoas perguntem: “o que preciso ver antes para entender a história?”

No caso da série Invasão Secreta, que chega ao Disney+ em 21 de junho, é importante relembrar quem são os personagens principais e as suas trajetórias antes de ver o primeiro episódio.

O ideal, claro, seria revisitar todas as produções do UCM. Se você não tiver tempo, ver ou rever estes 6 filmes e séries disponíveis no Disney+ já vai te ajudar bastante.









Pantera Negra e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre apresentam Everett Ross



Em Invasão Secreta, um dos personagens que você vai ver é Everett Ross (Martin Freeman). Mas, afinal, quem é ele?

Trata-se de um agente da CIA que apareceu, pela primeira vez, em Pantera Negra (2018). Nesse filme, ele tem sua vida salva por T’challa (Chadwick Boseman) e se torna aliado dos wakandianos.

Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022), Ross volta a aparecer, sendo de grande ajuda para Shuri (Letitia Wright).

Na trama de Invasão Secreta, o personagem estará ao lado de Nick Fury (Samuel L. Jackson) para combater a invasão dos alienígenas Skrulls.









Os eventos de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato mudaram para sempre o UCM



O UCM não foi o mesmo depois do estrago causado por Thanos (Josh Brolin) em Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).

É comum que as histórias façam menções aos atos de Thanos e ao desfecho de alguns super-heróis. Por isso, é importante relembrar esses dois filmes para não perder nenhum detalhe.







Em Capitã Marvel, você irá conhecer Talos, os Skrulls e um pouco do passado de Nick Fury





Talos (Ben Mendelsohn) é uma peça-chave na trama de Invasão Secreta. Afinal, são os alienígenas da sua raça que estão prestes a invadir a Terra.

Se você não lembra ele no UCM, assista a Capitã Marvel (2019), filme que conta com a sua participação e que também revela um pouco do passado de Nick Fury.





A série Lendas da Marvel recapitula a trajetória de vários personagens



No Disney+, você também encontra a série Lendas da Marvel (2021-2023), que faz um resumo da jornada de vários personagens de maneira rápida e dinâmica.

Os episódios 10, 11, 12, 13 e 14 da temporada 2 são dedicados, respectivamente, a Nick Fury, Maria Hill (Cobie Smulders), Talos/Skrulls, Everett Ross e James Rhodes (Don Cheadle).

Todos eles estarão em Invasão Secreta e Lendas da Marvel será de grande ajuda para ficar atualizado com a história!

Para saber as últimas notícias do UCM, não deixe de visitar a página Marvel Insider.