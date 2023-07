Invasão Secreta: por que os Skrulls atacam a Terra na série da Marvel?

O motivo do ataque dos Skrulls está relacionado a uma antiga promessa feita por Nick Fury. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Invasão Secreta, a nova série do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), chegou ao seu 3º episódio no Disney+ e acompanha Nick Fury (Samuel L. Jackson) lutando contra uma nova ameaça à Terra.

Dessa vez, o perigo vem na forma de uma facção rebelde dos alienígenas Skrulls dispostos a tomarem o controle do planeta. Mas, afinal, por que eles estão com esses planos de ataque à Terra?

Qual o motivo dos Skrulls atacarem a Terra em Invasão Secreta



No filme Capitã Marvel (2019), o espectador viu, pela primeira vez, os Skrulls, alienígenas com capacidade de assumir diferentes formas.

Depois de uma longa guerra com uma outra raça de seres alienígenas, chamada Kree, eles tiveram o seu planeta destruído e começaram a buscar um novo lugar para chamar de “casa”.

Na década de 1990, Nick Fury firmou uma aliança com os Skrulls, garantindo que encontraria um novo lar para os alienígenas se eles o ajudassem a manter a Terra segura e escondessem a sua real identidade, como mostrado no 2º episódio de Invasão Secreta.

O problema é que os anos foram se passando e Nick Fury não cumpriu a promessa: os Skrulls continuaram sem um planeta próprio, para a revolta de muitos deles.

Liderado por Gravik (Kingsley Ben-Adir), um grupo de Skrulls rebeldes decide que é hora de tomar a Terra e fazer dela o seu lar definitivo.

O plano consiste em manipular os humanos e provocar um conflito mundial – para isso, os alienígenas fazem atentados estratégicos e assumem a forma de importantes líderes políticos mundiais.

Ciente das intenções dos Skrulls, Nick Fury precisa correr contra o tempo para desvendar essa conspiração e tentar impedir a dominação da Terra.

Um dos seus aliados mais importantes nessa luta é Talos (Ben Mendelsohn). Embora seja um Skrull, o personagem não concorda com as ações de Gravik e do grupo rebelde e decide enfrentá-los.







Saiba mais sobre os planos dos Skrulls em Invasão Secreta



Até onde os Skrulls irão para dominar o planeta? Descubra assistindo a Invasão Secreta, que estreia um episódio novo no Disney+ a cada quarta-feira.

Para não perder nenhuma novidade sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider.