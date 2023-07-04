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Invasão Secreta: quantos episódios a 1ª temporada da série da Marvel terá?

5 de julho de 2023
5 de julho de 2023

A nova série da Marvel Studios marca o retorno de Samuel L. Jackson ao papel de Nick Fury.


A desconfiança está no ar desde o dia 21 de junho, quando a série Invasão Secreta estreou no Disney+. Com episódios já disponíveis no streaming, a produção da Marvel Studios traz Samuel L. Jackson mais uma vez no papel do super espião Nick Fury.

Invasão Secreta terá seis episódios e se passa nos dias atuais do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Na série, Nick Fury descobre que um grupo rebelde de metamorfos Skrulls pretende invadir a Terra. 

Agora ele precisará correr contra o tempo e discernir quem é inimigo e quem é aliado para salvar o planeta e a humanidade, nesta trama intensa que mistura ação e espionagem.

Invasão Secreta


Assista a Invasão Secreta no Disney+


A minissérie, baseada na série de quadrinhos de mesmo nome da Marvel Comics, conta com a participação de Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Dermot Mulroney, Christopher McDonald e Katie Finneran.

Invasão Secreta também traz as participações de Emilia Clarke, Olivia Colman e Don Cheadle. Os dois primeiros episódios da série já estão disponíveis no Disney+.

A cada semana, sempre às quartas-feiras, um novo capítulo desta história estreia no serviço de streaming

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