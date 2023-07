Invasão Secreta: quem são os Kree?

Saiba mais sobre o povo citado por Nick Fury no final da série da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A guerra entre humanos e Skrulls parece longe de acabar no episódio final de Invasão Secreta. Contudo, o desfecho da série da Marvel Studios no Disney+ parece trazer outra possível solução: os Kree.

O capítulo termina com Nick Fury (Samuel L. Jackson) convidando Varra (Charlayne Woodard) para ir com ele ao espaço negociar um possível tratado de paz com os Kree.

Diante de tudo isso, para alguns fica a pergunta: quem são os Kree?





Quem são os Kree no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)?



Não foi apenas no final de Invasão Secreta que se ouviu falar dos Kree. Na verdade, integrantes dessa raça alienígena já apareceram em outras produções do UCM. Um dos primeiros foi Ronan (Lee Pace), um dos vilões de Guardiões da Galáxia (2014).

Contudo, foi em Capitã Marvel (2019) que o público descobriu um pouco mais sobre eles. Os Kree são um grupo de guerreiros extraterrestres, dotados de avançada tecnologia.

Conhecidos por frequentemente entrar em guerra com outros povos – mais destacadamente os Skrulls – os Kree têm, em média, duas vezes a força e a resistência de um ser humano regular.

Eles são um povo que também costuma realizar experimentos em outras espécies – como os próprios humanos –, além de enviarem líderes para outros mundos, incluindo Mar-Vell, que teve grande importância para o destino de Carol Danvers.









Acompanhe os destinos de humanos, Skrulls e Krees no Disney+



Conheça a história da guerra entre Krees e Skrulls que resultou nos eventos mostrados em Invasão Secreta, e descubra mais sobre como esses povos influenciaram o UCM.

Assista aos filmes, séries e especiais da Marvel Studios no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!