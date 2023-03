j-hope in the Box, com o cantor e dançarino Jung Ho-seok, está na Disney+

Conheça mais sobre a produção estrelada pelo cantor e aproveite para conferir outras produções asiáticas para maratonar.



O fenômeno coreano BTS não conhece a palavra limites e alcançou todos os cantos do mundo, seja por meio de sua música, suas transmissões ao vivo, seus shows ou os projetos solos de seus amados membros.

De olho nesse sucesso, a Disney+ dá as boas-vindas a j-hope in the Box, uma produção ideal para fãs e amantes da cultura asiática e do artista Jung Ho-seok.









O que é j-hope in the Box?





Em meados de 2022, o cantor, produtor e dançarino Jung Ho-seok, mais conhecido como j-hope, lançou seu primeiro álbum de estúdio, Jack in the Box.

E , por isso mesmo, o documentário j-hope in the Box traz aos fãs cenas inéditas do making of do álbum, do processo criativo, dos desafios e das participações de artistas internacionais no disco, entre outros detalhes exclusivos desse processo.

Para comemorar a chegada dessa produção tão indispensável para todo fã, o Disney+ apresenta também outros títulos imperdíveis de origem asiática.





BTS ao vivo





BTS: Permission to Dance on Stage leva os fãs ao SoFi Stadium, em Los Angeles, para um show único cheio de cor, dança e momentos épicos. O grupo coreano fez história no mundo da música, inclusive sendo os primeiros artistas coreanos a encabeçar um palco principal do festival Lollapalooza, e esta performance ao vivo mostra por que eles são um fenômeno impossível de ignorar.





BTS In the Soop





Em um tom completamente diferente, os membros do BTS protagonizam este reality show com momentos íntimos que mostram a verdadeira amizade entre os artistas.

A convite de um amigo em comum, a banda embarca em uma viagem única que os encherá de lembranças felizes e deixará os fãs querendo muito mais intimidade com seus dançarinos e cantores favoritos.

Os integrantes da banda BTS – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook – se afastam da sua vida de palco agitada.







Bleach: anime para adultos





Entre outras produções asiáticas, vale destacar o anime Bleach chega com muitos episódios no Star+, que pode ser visto pelos assinantes do Combo+.

Tanto para os fãs de história quanto para os curiosos, Bleach é uma das histórias mais importantes do mundo dos mangás e animes, com personagens inesquecíveis, aventuras épicas, um humor muito particular e ação a cada passo.

O catálogo do Disney+ segue crescendo com muitas produções asiáticas imperdíveis, seja de artistas reconhecidos internacionalmente – como com Blackpink: The Movie, ou da mão de prestigiados estúdios de animação, como acontece na poderosa antologia Star Wars: Visions. A Disney+ é o lar dos conteúdos mais incríveis do mundo.