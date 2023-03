Jennifer Walters enfrenta a vilã Titania: o que o episódio 1 de Mulher-Hulk apresentou

A advogada de super-humanos se torna a Mulher-Hulk e deve aprender a lidar com seus superpoderes. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Chegou o dia! O primeiro episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis (She-Hulk), da Marvel Studios, já está disponível no Disney+.

A produção apresenta Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma advogada que inesperadamente se torna a Mulher-Hulk e luta contra a vilã Titânia (Jameela Jamil) no tribunal!

Um acidente que mudou a vida de Jennifer Walters

Jennifer se vê obrigada a lidar – dentro e fora do tribunal – com uma nova identidade: a de Mulher-Hulk. Tudo aconteceu após a advogada se envolver em um acidente de carro com o primo Bruce Banner/O Incrível Hulk (Mark Ruffalo).

Ao tentar ajudá-lo, o sangue de Banner se mistura ao dela. Com isso, ela também passa a levar o gigante verde dentro de si.

Bruce Banner se torna mentor de Jennifer

A princípio, Jennifer parece completamente chocada com seus novos poderes. Mas a notícia não a deixa lá muito feliz. Afinal, é preciso aprender a controlar sua raiva para não acordar a Mulher-Hulk.

No entanto, com anos de experiência no assunto, Bruce se torna seu mentor. Ele tenta conscientizar a prima sobre o enorme impacto que essa nova realidade terá em sua vida.

Com diferentes atividades, Banner a acompanha para buscar um equilíbrio entre Jennifer e Mulher-Hulk. Eles também tentam encontrar o limiar exato em que a raiva da advogada desencadearia a transformação.

Jennifer Walters e Mulher-Hulk no tribunal

Jennifer pode até ter se transformar na Mulher-Hulk, mas sua carreira profissional e processos judiciais continuam. Sendo assim, ela precisa voltar ao trabalho.

Tirando seu primo, apenas sua amiga, Nikki (Ginger Gonzaga), sabe de seus poderes. No entanto, durante uma importante audiência, uma vilã aparece inesperadamente.

Todos no local entram em pânico e Nikki diz que é hora de Jennifer fazer o “seu lance”. Em seguida, a advogada se torna Mulher-Hulk para defender a todos!

Quem é Titania em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis?

Titania é a vilã de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. Ela é interpretada por Jameela Jamil – atriz, apresentadora, modelo, escritora e ativista britânica de 36 anos.

Jamil agora faz parte da UCM ao aceitar o desafio de interpretar Titania/Mary MacPherran. A personagem teve sua estreia no final do primeiro episódio, junto à própria Mulher-Hulk no tribunal.

Uma teoria sobre o Capitão América é revelada na cena pós-crédito de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

O primeiro episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis tem uma curiosa cena pós-créditos. A sequência revela um mistério que gira em torno do Capitão América.

Conversando e bebendo com Hulk, Jen lamenta que Steve Rogers (Chris Evans) tenha morrido virgem. Ao ouvi-la, Hulk não aguenta e revela que a história não é bem assim…

Quem ficou com vontade de ver mais de Jennifer Walter em ação, não pode perder o próximo episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, que estreia no Disney+ na próxima quinta-feira, 25 de agosto.

