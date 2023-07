John Williams fala sobre voltar à trilha sonora de Indiana Jones

O icônico maestro é responsável por muitas das trilhas sonoras mais marcantes da História do cinema.



Bastam os primeiros acordes de “Raiders March”, famoso tema de Indiana Jones, tocarem para os fãs do personagem se animarem. Isso graças a John Williams, icônico compositor que também deixou sua marca na trilha sonora de Indiana Jones e a Relíquia do Destino.

Com direção de James Mangold, Indiana Jones e a Relíquia do Destino atinge diretamente o coração – e os ouvidos – do público com novas e emocionantes composições musicais do lendário maestro.

Ganhador de 5 prêmios Oscar®, John Williams também compôs os temas clássicos de filmes como Jurassic Park: Parque dos Dinossauros (disponível no Star+), para longas da franquia Star Wars e muitos outros.

Para Mangold, John Williams é simplesmente uma lenda: “Ele é um dos meus verdadeiros heróis artísticos no cinema e marcou e inspirou profundamente muitas carreiras e filmes”, declarou o diretor em entrevista oficial.









John Williams e a trilha sonora de Indiana Jones e a Relíquia do Destino



Não havia outro nome a ser chamado para conduzir a trilha sonora do novo filme do Indiana Jones que não fosse John Williams. Inicialmente, a ideia era trabalhar em algumas peças individuais para o longa. No entanto, Williams acabou compondo toda a música incidental.

Atento à estrutura emocional que engloba esta nova produção, Williams compôs a música com diferentes conceitos em mente. “O que tentei fazer foi trazer um aspecto nostálgico para esta obra”, ressaltou o compositor em entrevista oficial.

“Indiana Jones é maravilhoso porque Harrison Ford tem a habilidade de fazer as cenas mais dramáticas com certa ironia e um brilho nos olhos. Ele faz diálogos de comédia e ação tão bem quanto qualquer outro”, observou Williams.

Dentre as novas composições, Williams destacou sua favorita: o tema de Helena, personagem interpretada por Phoebe Waller-Bridge.

“Jim Mangold me disse: ‘escreva um tema para Helena que seja como uma mulher dos anos 1930 ou 1940. Ela é aventureira. Ela tem amantes aqui e ali, enquanto faz todas essas coisas com uma beleza estonteante’”, relatou Williams.

A canção conta com contribuições da famosa violinista alemã, Anne-Sophie Mutter.









Assista já a Indiana Jones e a Relíquia do Destino nos cinemas



Viva novamente a emoção de ouvir o tema de Indiana Jones nos cinemas e embarque em mais uma aventura ao lado do professor, arqueólogo e aventureiro.

Na trama, Indy está prestes a se aposentar, quando uma visita inesperada interrompe seus planos e o leva a embarcar em uma jornada ao redor do mundo para, mais uma vez, salvar a humanidade.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Não perca!