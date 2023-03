JoJo Siwa em High School Musical: tudo o que você precisa saber sobre a youtuber de sucesso que está na série

Saiba mais sobre uma das artistas convidadas da terceira temporada de High School Musical: A Série: O Musical.

Jojo Siwa, que na verdade se chama Joelle Joanie Siwa, é uma dançarina, cantora, atriz e influenciadora norte-americana que faz parte do elenco da terceira temporada de High School Musical: A Série: O Musical, disponível exclusivamente no Disney+.

A jovem, conhecida entre outras coisas por seu canal no YouTube It’s JoJo Siwa, no qual publica esquetes de comédia, vlogs, perguntas e respostas, desafios e outros vídeos engraçados, é uma das surpresas da nova temporada de High School Musical: A Série: O Musical.

Se prepare para a participação especial de JoJo Siwa conhecendo mais sobre sua carreira:

Quando JoJo Siwa nasceu e qual sua idade?

JoJo Siwa nasceu em 19 de maio de 2003, em Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Portanto, ela tem 19 anos e é do signo de Touro.





O início de JoJo Siwa como dançarina



Jojo Siwa começou a dançar antes dos cinco anos na escola de dança de sua mãe, Jessalynn Siwa. Com o tempo, ela se apaixonou por gêneros como hip hop, jazz, ballet contemporâneo e clássico, e era capaz de dançar todos eles.

A influenciadora começou a mostrar seu talento em público quando participou de uma série de competição de coreografias, na qual se tornou uma das cinco finalistas.

Em 2015, JoJo e sua mãe fizeram parte de um reality show dançando juntas – e elas se tornaram a dupla favorita do programa.





JoJo Siwa brilhou em Dancing with the Stars

Em setembro de 2021, JoJo Siwa participou de um dos mais famosos reality shows de dança dos Estados Unidos: Dancing with the Stars.

Ela e Jenna Johnson, sua parceira de pista, se tornaram a primeira dupla do mesmo gênero a se apresentar na história da competição.





JoJo Siwa também é cantora

Em 2016, a jovem estreou como cantora com o lançamento de seu primeiro single: “Boomerang”. Esta estreia foi seguida por músicas como “D.R.E.A.M.”, “Kid in a Candy Store”, “Hold the Drama”, “High Top Shoes”, entre outras.





JoJo Siwa trabalhou na televisão e no cinema

A popularidade de sua participação em competições de dança abriu as portas para JoJo fazer parte de séries e programas de televisão como Bizaardvark, entre mais séries adolescentes.

A jovem também já marcou presença nos cinemas, fazendo parte de filmes como Blurt! - Sem filtro (2018) e The J Team (2021).