Joshua Bassett fala sobre participar de High School Musical: A Série: O Musical

Muito em breve, as aulas irão retornar na famosa escola East High com a chegada da 4ª temporada de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+, que estreia seus novos episódios no dia 9 de agosto.

A série, que é um spin-off dos filmes da franquia High School Musical, foi lançada em 2019 e, desde então, vem conquistando fãs no mundo todo que acompanham a história dos jovens alunos apaixonados por musicais e seus desafios pessoais.

Depois de três temporadas de sucesso, High School Musical: A Série: O Musical chega a sua 4ª e última temporada em grande estilo! O showrunner Tim Federle preparou de forma especial os oito episódios finais da série: com uma grande reunião em homenagem à franquia!

Uma das estrelas da série, o ator californiano Joshua Bassett é o intérprete de Ricky Bowen desde a 1ª temporada e conquistou os fãs com seu personagem sensível e divertido.

Antes da estreia da 4ª e última temporada de High School Musical: A Série: O Musical, Joshua Bassett deu uma entrevista exclusiva ao Disney Brasil e contou um pouco como foi a experiência de fazer parte dessa produção única que é conhecida pela metalinguagem, por sempre ter atores interpretando atores e de brincar com o universo da própria franquia High School Musical.



“Foi uma aventura estar numa produção de metalinguagem, e também muito divertido. Até para o elenco era confuso, porque a gente ficava: ‘Quem é esse agora? Quem vamos interpretar?’. Em algumas peças da série somos outros personagens da franquia também. Então é tudo ao mesmo tempo, múltiplo”, explicou Joshua.



O ator contou que nessa nova temporada teve o desafio extra de ter uma filmagem ficcional da saga dentro da gravação da série, o que elevou a metalinguagem a outros níveis. “Às vezes, quem estava nos bastidores como câmeras e diretores, eram na verdade atores ou figurantes, então rolava uma confusão e eu ficava ‘para qual câmera realmente olhar?’”, contou Joshua afirmando que foi tudo muito divertido e único.



Sobre o desafio de o seu personagem também ser um ator, além de um estudante do Ensino Médio, Joshua Bassett contou que era interessante e desafiador Afinal, ele precisava mostrar o Ricky atuando e não ele.

“Como muitas vezes é o meu personagem, o Ricky, que está interpretando outro papel em peças de teatro ou no filme dentro da série, já me falaram ‘faça pior, porque ele não é um profissional’. Em alguns momentos é bem confuso, mas também engraçado e no final tudo acaba fazendo sentido.”









High School Musical: A Série: O Musical – o enredo da 4ª temporada



Depois de passarem a 3ª temporada num acampamento de férias e focados no mundo do teatro, a turma dos “Wildcats” de East High regressam à escola para o seu último ano. E eles estão se preparando para uma produção teatral baseada no filme High School Musical 3: Ano de Formatura.

Só que os planos são alterados quando a Disney anuncia que o muito aguardado filme High School Musical 4: The Reunion será gravado justamente na escola deles, a East High e os alunos poderão participar das filmagens. (No entanto, o filme só existe na história da série).



Essa é a grande chance dos personagens da série, que sonham em se tornar atores, de participar de uma superprodução de Hollywood. Nessa nova temporada, os fãs da série irão encontrar novamente as estrelas Joshua Bassett como Ricky Bowen e Sofia Wylie como Gina Porter.



Como a 4ª temporada irá mostrar a gravação de um filme (fictício) da franquia High School Musical, vários atores da trilogia original estarão presentes na série.

Nomes como Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed e Kaycee Stroh interpretarão eles mesmos quando irão voltar aos seus personagens para gravar o filme dentro da série, enquanto os alunos da escola serão figurantes.









