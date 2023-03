Judy Hopps está de volta: qual é a trama de cada episódio de Zootopia+

A vizinhança de animais mais louca de Disney+ está de volta com conhecidos e novos personagens.





Chegou o momento tão esperado para os fanáticos da metrópole de mamíferos mais famosa. Zootopia+ já está disponível no Disney+ para acompanhar a vida de seus fascinantes moradores.

Quer saber o que vai acontecer em cada um dos 6 episódios de curtas que você já pode assistir no streaming? Não perca as novas aventuras enfrentadas por Judy Hopps, Nick Wild e mais personagens.

Episódio 1: “Hoop a bordo”

Quando Judy embarca no trem a Zootopia para começar sua vida como a primeira polícia coelha, Molly, a filha mais nova de Stu e Bonnie, sobe no teto da locomotiva e obriga os pais a deixarem sua zona de conforto para iniciar uma missão de resgate cheia de ação.





Episódio 2: “Os Roedores Reais da Pequena Rodência”

A futura noiva Fru Fru planeja seu casamento com entusiasmo e emoção até que a prima, Tru Tru, chega para assumir seu papel de dama de honra.

Assim começa uma batalha pelos holofotes, que termina quando um acidente com uma rosquinha gigante revela que, para o bem ou para o mal, ninguém te conhece melhor do que sua família.





Episódio 3: “Duke: O Musical”

Depois que o astuto gambá Duke é preso pela policial Juddy, com a ajuda de uma rosquinha gigante, o personagem revê sua vida e reflete sobre suas as más decisões que fez… Cantando uma canção.

Em um musical bem produzido dentro de sua mente, Duke pensa em como deixar de ser um criminoso de pouca habilidade para se transformar em alguém melhor.





Episódio 4: “O Padrinho da Noiva”

Uma comovente história sobre Mr. Big, a poderosa megera do ártico, nos leva de volta ao grande dia de Fru Fru, quando o pai da noiva faz seu discurso.

Mr. Big conta aos convidados sobre Mr. Small, um imigrante recém-chegado a Zootopia, e compartilha as lições que aprendeu sobre a importância de amigos, família e comunidade.





Episódio 5: “Saltitando com a Estrela”

Garra Mansa, policial do Departamento de Polícia de Zootopia, convence o Chefe Bogo para participar no show de seus sonhos. A pressão é forte, porque o prêmio ao ganhador é a oportunidade de dançar no palco da superestrela internacional chamada Gazelle.





Episódio 6: “Jantar à Jato”

Sam, uma garçonete eficaz, se apressa para servir as mesas no restaurante a fim de ir ao esperado show de Gazelle, mas Flecha e Priscila chegam de última hora para desfrutar de um jantar muito especial.