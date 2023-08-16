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NOVIDADES DISNEY+

Kiff: série animada ganha novos episódios no Disney+

16 de agosto de 2023
16 de agosto de 2023

Saiba mais sobre a série infantil que estreou no streaming novos episódios neste dia 16 de agosto.


O Disney+ tem um catálogo muito rico de séries de animação e a mais recente adição são os novos episódios da temporada de Kiff, já disponíveis no serviço de streaming.

Se você tem crianças em casa e está em busca de algo divertido para ver com elas, essa série é a escolha perfeita!

KIFF


Sobre o que é a série Kiff?


A história se passa em uma movimentada cidade montanhosa cheia de animais e criaturas mágicas. Lá, Kiff, uma esquilo-fêmea com um grande coração, e seu melhor amigo, o coelho Barry, vivem uma aventura atrás da outra.

A dupla enfrenta desafios na escola, na vida cotidiana, nos relacionamentos e no dia a dia de sua excêntrica comunidade. Os episódios têm duração aproximada de 24 minutos, o que os torna ideais para uma maratona!

Uma curiosidade especial é que Lucy Heavens e Nic Smal, produtores executivos de Kiff, inspiraram-se em sua própria amizade e na infância que viveram na Cidade do Cabo, na África do Sul, para criar a série.

Os personagens têm nomes de amigos e familiares da dupla e alguns traços de suas personalidades foram inspirados em professores que Heavens e Smal tiveram no passado, segundo o The Official Disney Fan Club.

Curta os novos episódios da temporada 1 de Kiff no Disney+


Kiff, Barry e outros personagens te esperam para viver aventuras nessa divertida série animada. Acesse o Disney+, chame os pequenos e aproveite!

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