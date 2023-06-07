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NOVIDADES DISNEY+

Kiff: sobre o que é a nova série animada infantil da Disney

7 de junho de 2023
7 de junho de 2023

Acompanhe as divertidas aventuras de Kiff e seu melhor amigo, Barry, na incrível Cidade das Mesas!


Chegou a hora das crianças embarcarem em uma incrível e divertida jornada ao lado da esquilo-fêmea mais simpática que elas já viram! A série animada Kiff já estreou no Disney+, com histórias que vão conquistar pessoas de todas as idades!

Criada por Lucy Heavens e Nic Smal, a série a otimista Kiff e seu melhor amigo, o coelhinho Barry. Sempre unidos,os dois encaram uma aventura atrás da outra entre a escola, seus relacionamentos e sua comunidade – muitas vezes excêntrica – na Cidade das Mesas.

O local é um mundo onde animais e seres mágicos para lá de peculiares enfrentam o dia-a-dia juntos. 

Assista já a Kiff, exclusivamente no Disney+!


A série animada Kiff é inspirada pelas pessoas e lugares que Heavens e Smal (que também atuam como produtores executivos) conheceram quando eram crianças, na Cidade do Cabo, África do Sul

Cada episódio da temporada tem cerca de meia hora, sendo composto por duas histórias e uma música original. Divirta-se junto com as crianças e a otimista Kiff, somente no Disney+

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