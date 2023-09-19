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Novidades Disney+

L-Pop: próxima série da Disney é perfeita para fãs de K-pop

19 de setembro de 2023
19 de setembro de 2023

Conheça Andrea, fã de K-pop que estuda, trabalha, tem um grupo de dança – e também protagoniza um documentário!


Nem só de BTS ou de Tomorrow X Together vivem os “K-popeiros” de plantão – e o Disney+ vai provar isso com L-Pop! A nova série, que mistura K-pop, drama, comédia e uma pitada de novela mexicana, estreia no dia 27 de setembro.

A trama acompanha uma jovem estudante de cinema que quer fazer um documentário sobre sua irmã, Andrea (Andrea de Alba), uma fanática por K-pop – o famoso ritmo pop da Coreia do Sul que ganhou o mundo.

Andrea é estudante de odontologia e trabalha em uma cafeteria. Seus pais sonham que a filha leve uma vida “normal”, já a jovem sonha em ir para a Coreia do Sul, ser cantora e viver da música, assim como seus ídolos favoritos. 

O problema é que ela acha que não tem mais idade para isso e nem sabe se tem o talento necessário para cantar. Para fechar, Andrea não é sequer de família coreana

Mas graças ao documentário, ao seu grupo de dança, a um romance inesperado e a um encontro com um ator famoso, ela reunirá confiança para perseguir esse sonho.


Quando L-Pop estreia no Disney+?


A jornada de Andrea em busca de se tornar uma estrela do K-pop começa em breve. A série original mexicana estreia no dia 27 de setembro, somente no Disney+.

L-Pop


Os fãs do K-Pop se encontram no Disney+


 De BLACKPINK e BTS, passando por trabalhos solo de j-hope, Suga, chegando ao TXT, os grandes nomes do K-pop se encontram no Disney+! Então, aperte o play e capriche na coreografia, porque o streaming da Disney é perfeito para quem ama a cultura pop sul-coreana

 

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