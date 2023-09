L-Pop: veja o trailer e a sinopse da nova série do Disney+

Misture k-pop, dorama e uma pitada de novela mexicana e o resultado será esta série hilária!



Não é preciso ser fã da cultura sul-coreana para saber que o K-pop conquistou o mundo. Basta ver as diversas produções com grupos como BTS e TXT no Disney+. E os fãs do estilo musical vão ter mais um motivo para assinar o streaming: vem aí a série L-Pop!

A partir do dia 27 de setembro você vai acompanhar Andrea (Andrea de Alba) e sua paixão pelo K-pop, sua vontade de ter um grupo de dança cover e seu sonho de ir para a Coreia para se tornar uma idol!

Acontece que, bem, ela foi expulsa de seu grupo de dança. E ainda tem o fato de que seus pais querem que ela seja dentista como eles e tenha uma vida estável.

Ela mesma também acha que não tem mais idade para esse tipo de coisa e não sabe se tem o talento necessário. Para arrematar, ela não é coreana.

Diante disso, sua irmã, uma estudante de cinema, resolve fazer um documentário sobre a vida de Andrea. Mal sabem as jovens que, devido a tudo isso, além de um romance inesperado e um encontro com um ator famoso, a confiança de Andrea irá mudar para que ela possa perseguir esse sonho!







L-POP | Trailer Oficial | Disney+





Confira a estreia de L-Pop no Disney+



Você vai rir, se emocionar e, claro, caprichar na coreografia com L-Pop! A série de origem mexicana estreia com exclusividade no Disney+ no dia 27 de setembro.

Aproveite para conferir os diversos títulos protagonizados pelos grandes nomes do K-pop também disponíveis no serviço de assinatura!