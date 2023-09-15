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Lang Lang Interpreta Disney: concerto especial estreia no Disney+

15 de setembro de 2023
15 de setembro de 2023

Célebre pianista chinês comemora os 100 anos da Disney através da música.


Quando a magia da Disney encontra a música, o resultado é sempre emocionante. E a emoção será a tônica do especial Lang Lang interpreta Disney, que acaba de estrear no Disney+.

Gravado no Royal Albert Hall, o filme é um deleite musical e visual inigualável, que apresenta arranjos exclusivos das canções mais populares da Disney e dá uma visão da vida do pianista mundialmente renomado Lang Lang. 

A seguir, conheça mais detalhes sobre esta produção imperdível:

Conheça o pianista Lang Lang


Lang Lang nasceu em 14 de junho de 1982, em Shenyang, na China. Com apenas três anos de idade, começou a tocar piano e antes dos cinco, apresentou seu primeiro recital.

Ganhador de diversos prêmios, ele foi o primeiro chinês a ser contratado pelas Orquestras Filarmônicas de Viena e de Berlim. Ele já se apresentou para grandes líderes mundiais, incluindo o Papa

Com estilo único e inovador, Lang Lang percorre distintos caminhos musicais, tendo se apresentado com nomes como a banda Metallica, o cantor Pharrell Williams e a lenda do jazz, o instrumentista Herbie Hancock

Fundador da Lang Lang International Music Foundation, em 2013 ele foi designado pelo Secretário Geral das Nações Unidas como Mensageiro da Paz com foco na educação global.

Assista a Lang Lang Interpreta Disney no Disney+


Em celebração aos 100 anos da Disney, Lang Lang lançou, em 2022, o álbum chamado “The Disney Book”, em que conta a história de um século de alegria e músicas inesquecíveis

Agora, ele apresenta seu trabalho ao vivo em Lang Lang Interpreta Disney. Intercalando momentos do concerto e trechos de documentário, o musical retrata de forma intimista a extraordinária jornada musical do artista – apaixonado pelas músicas da Disney desde a infância.

Acompanhado pela Orquestra Filarmônica Real, Lang Lang convida o público a relembrar clássicos da Disney, como "Livre estou" e "Não falamos do Bruno" e muito mais.

Destaque para a apresentação de "Você vai sempre estar no meu coração", com participação do artista Alfie Boe, e "Quando você faz um pedido a uma estrelinha", com Gina Alice Redlinger.

Lang Lang Interpreta Disney já está disponível no Disney+.

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