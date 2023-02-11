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Lendas da Marvel: 4 curiosidades para saber antes de ver Homem Formiga e a Vespa: Quantumania

11 de fevereiro de 2023
11 de fevereiro de 2023

A segunda temporada da série sobre os filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) já está no Disney+. Aviso: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A segunda temporada de Lendas da Marvel já estreou no Disney+ com três episódios dedicados ao Homem-Formiga (Paul Rudd), Vespa (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer). A série traz informações e curiosidades sobre a trajetória dos grandes heróis e vilões da Marvel.

Uma boa forma de entrar no clima da estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania – que chega aos cinemas no dia 16 de fevereiro – é assistir ao especial.

O enredo do novo filme mostra a aventura dos heróis no Reino Quântico, onde terão que enfrentar o vilão Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

A seguir, você confere quatro curiosidades que a série Lendas da Marvel traz sobre os personagens do novo filme:

Homem-Formiga


1) O início do Homem-Formiga

O primeiro episódio da segunda temporada mostra a vida de Scott Lang antes de se tornar o Homem-Formiga.

A série relembra os problemas dele com a lei e as dificuldades que isso trazia no convívio com a ex-esposa, Maggie (Judy Greer) e a filha, Cassie (Kathryn Newton).

Tudo muda quando o Scott conhece Hank Pym e começa as suas aventuras como o Homem-Formiga.

2) Hope se transforma na Vespa

O segundo episódio da nova temporada é dedicado à Vespa e mostra como Hope Van Dyne se transformou na super-heroína.

Apesar do seu pai, Hank Pym, não aprovar a ideia da filha usar a roupa que ganhou de Scott Lang, ele logo mostra um outro traje.

Trata-se de uma vestimenta especial que Hank desenvolveu junto com a mãe de Hope, Janet Van Dyne, no passado e que não foi utilizada.

Dessa forma, a personagem se transforma na Vespa para salvar Janet do Reino Quântico no filme Homem-Formiga e a Vespa (2018).

3) Hope, Janet e Hank desapareceram no estalar de dedos de Thanos

Lendas da Marvel também relembra o que aconteceu quando Thanos (Josh Brolin) estalou os dedos e exterminou metade da população: Hope, Janet e Hank estavam entre as vítimas. Já Scott ficou preso no Reino Quântico.

Em Vingadores: Ultimato (2019), é revelado que o Homem-Formiga conseguiu escapar cinco anos depois.

Homem Formiga e a Vespa: Quantumania


4) O reencontro entre Scott e Hope

Na batalha contra o Thanos em Vingadores: Ultimato, Hope e Scott se reencontram e se unem aos super-heróis para derrotar o vilão em uma batalha épica que marcou o cinema.

Assista a Lendas da Marvel no Disney+

Confira as duas temporadas de Lendas da Marvel no Disney+ e prepare-se para ver Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no dia 16 de fevereiro, nos cinemas. Garanta o seu ingresso acessando a página especial de lançamento.

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