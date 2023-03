“Lift Me Up”: confira a letra e as curiosidades da canção de Rihanna para Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Neste domingo, dia 12 de março, Rihanna estará no palco do Oscar® com uma apresentação ao vivo da música “Lift Me Up”, composta para o filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (disponível no Disney+).

Com essa canção, a artista conquistou a primeira indicação à maior premiação do cinema e a expectativa está alta para a sua performance ao vivo.







Homenagem a Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra





“Lift Me Up” foi composta como uma homenagem a Chadwick Boseman, o intérprete do Pantera Negra, cuja perda precoce gerou grande comoção entre fãs e colegas de trabalho.

O compositor Ludwig Göransson, que participou da criação de “Lift Me Up” ao lado de Rihanna, do diretor Ryan Coogler e da artista Tems, afirmou que as músicas do filme estão diretamente conectadas com a história.

“Tematicamente, queríamos levar o público da dor à celebração. Ao ouvir as músicas, você pode fechar os olhos e reviver a experiência do filme. Essa era a intenção”, disse ele em comunicado oficial.





O que diz a letra de “Lift Me Up”?





“Lift Me Up” fala sobre vida, morte, despedidas e amor. Traduzida do inglês ao português, a letra da música fica da seguinte forma:



Me levante

Me segure

Me mantenha próxima

Sã e salva

Queimando em um sonho sem esperança

Me abrace quando você for dormir

Me mantenha no calor do seu amor

Quando você partir, me mantenha segura

Sã e salva

Me levante

Me segure

Me mantenha próxima

Sã e salva

Me afogando em um mar sem fim

Tire um tempo e fique comigo

Me mantenha na força de seus braços

Me mantenha segura

Sã e salva

Me levante

Me segure

Me mantenha próxima

Sã e salva

Queimando em um sonho sem esperança

Me abrace quando você for dormir

Me mantenha segura

Precisamos de luz, precisamos de amor

(Me levante) Me levante, em seus braços

(Me segure) Eu preciso de amor

Preciso de amor, preciso de amor

(Me mantenha próxima) Me abrace, me abrace

(Sã e salva) Me abrace, me abrace

Me abrace, me abrace, me abrace, me abrace

(Me levante) Me segure, me segure, me segure

(Me segure) me segure

(Me mantenha segura)

Precisamos de luz, precisamos de amor







Aproveite para assistir a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no Disney+





Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está disponível com exclusividade no Disney+.

Além de Melhor Canção Original, o filme também concorre em outras quatro categorias do Oscar®, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante (Angela Bassett).

Para não perder nenhuma novidade sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider.