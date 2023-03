Lightyear: 4 pontos de conexão com os filmes de Toy Story

Do traje inconfundível passando pela presença de um vilão icônico; descubra as conexões que Lightyear tem com Toy Story.

Líder nato, comprometido e ousado, Buzz Lightyear se tornou um ícone do cinema. O patrulheiro espacial favorito de Andy apareceu pela primeira vez no filme Toy Story, de 1995.

Hoje, 27 anos depois, ele continua a conquistar o público com Lightyear, o mais recente filme da Disney e da Pixar. A nova produção se concentra na história da origem de Buzz, o ponto de partida para embarcar o público em uma aventura a 4,2 milhões de anos-luz da Terra.

Para saber mais sobre o que liga esses dois filmes tão queridos do público, confira quatro pontos de conexão entre Toy Story e Lightyear que você não pode perder se for fã de suas aventuras.







Conexões entre Lightyear e Toy Story: Lightyear seria o filme dentro do filme





"A nova história é o filme de grande sucesso que Andy certamente viu e o levou a implorar aos pais pelo brinquedo de Buzz. O boneco foi apresentado ao mundo na primeira parte da franquia”, explica o diretor Angus MacLane, responsável pelo longa-metragem do patrulheiro espacial. Foi esse argumento que ele e sua equipe usaram como guia para a nova produção.

“Lightyear é o filme que Andy e seus amigos viram e, provavelmente, quase todo mundo também. Queria fazer algo que correspondesse a essas produções de grande orçamento”, diz MacLane, em uma entrevista nos bastidores das filmagens.

O resultado? Uma história que combina elementos de ficção científica, ação e aventura, e mostra todos os traços que fazem de Lightyear um verdadeiro herói, tão adorável quanto admirável.







Conexões entre Lightyear e Toy Story: o traje espacial que é sua assinatura





O traje inconfundível de Buzz Lightyear foi o ponto de partida para preservar a identidade do guardião especial. A equipe de artistas por trás do design sabia da importância do figurino reconhecido pelo mundo inteiro da franquia Toy Story.

Sendo assim, os fãs puderam identificar em Lightyear pontos emblemáticos de seu herói favorito, mas também foram surpreendidos por novidades. Para isso, a equipe manteve a paleta de cores de Buzz e algumas características físicas, como a mandíbula bem definida.

Em seguida, trabalharam para dar a Buzz um aspecto distante da ideia de brinquedo e mais próximo ao de um herói real. Isso enquanto criavam uma coleção de trajes espaciais que evoluem em sintonia com a progressão do personagem e suas aventuras dentro da história.







Zurg, o icônico oponente de Buzz Lightyear





Zurg, o vilão histórico e eterno rival de Buzz apresentado nos filmes Toy Story, faz uma aparição inconfundível nesta nova história.

Desta vez, ele surge com uma aparência imponente e acompanhado por um exército de robôs implacáveis. Envolta em sombras e mistérios, a missão de Zurg não é clara, mas uma grande ameaça se aproxima.

Em Toy Story 2, o diretor Angus MacLane foi um dos artistas que trabalhou no design de Zurg – e estava animado para explorar o personagem. “Zurg é o vilão, há muito que sabemos que ele é inimigo do Buzz, mas nunca soubemos bem o porquê”, diz o diretor. A nova história, então, explica isso.

No filme, o design de Zurg é baseado no brinquedo, mas apresenta uma nova estética modernizada. “Precisávamos que nosso Zurg se encaixasse nessa nova estética que desenvolvemos para criar um mundo de ficção-científica”, contou Greg Peltz, diretor de arte do filme.







A frase icônica de Buzz Lightyear





Todos nós já ouvimos ou repetimos a frase icônica “Ao infinito… e além!”. A frase épica foi imortalizada por Buzz, como brinquedo, em 1995.

Agora, no filme Lightyear, sua origem é revelada. A atriz Uzo Aduba, que empresta sua voz à personagem Alisha Hawthorne na produção, explicou um pouco sobre essa história:

“Quando vemos Buzz Lightyear, o brinquedo, dizer aquela fala para Woody naquele mundo, achamos que ele está falando de espaço, certo? E quando você vê Lightyear você percebe que, na verdade, ela se refere à conexão entre eles. Tem a ver com amizade”, diz a atriz.

Ela também revelou que, na hora de gravar a frase, ficou simplesmente sem palavras. “Quando estávamos lendo a cena e cheguei à parte em que digo 'Ao infinito', fiquei com um nó na garganta. Fiquei emocionada que aquelas palavras iam sair da minha boca e seriam gravadas”, lembra ela, emocionada.