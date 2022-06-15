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Lightyear: 5 fatos para saber sobre o filme antes do lançamento nos cinemas

15 de junho de 2022
15 de junho de 2022

Chegou o dia de curtir as aventuras do patrulheiro espacial ao lado de personagens épicos!


Acabou a espera para acompanhar nos cinemas as aventuras espaciais de Lightyear, nova animação da Disney e Pixar. A partir de 16 de junho, é possível assistir às missões de Buzz e seus companheiros divertidos e fiéis, a milhões de anos-luz da Terra.

Mas, antes de garantir o balde de pipocas e se acomodar na sala para aproveitar a sessão, mergulhe no universo Lightyear com as informações abaixo.

Lightyear


Lightyear: qual é a história que inspirou o brinquedo

Em Lightyear, conheceremos a épica trajetória de Buzz Lightyear, o jovem piloto que se tornou um patrulheiro espacial — e com isso inspirou toda uma linha de brinquedos, incluindo seu famoso boneco.

Os fãs de Toy Story poderão ver os locais e histórias que inspiraram a criação da nave de Buzz, conhecer qual é o aspecto do vilão Zurg e descobrir muito mais coisas que o brinquedo cita em sua própria jornada ao longo da franquia.

Buzz Lightyear


Lightyear: uma viagem através do espaço e o tempo

Em Lightyear, um incidente deixa Buzz, seu comandante e a tripulação da nave onde estão abandonados em um planeta hostil – a 4,2 milhões de anos-luz da Terra.

O patrulheiro espacial, então, tenta encontrar o caminho de volta para casa em uma verdadeira jornada através do espaço e do tempo.

Lightyear


Lightyear: novos personagens aparecem nas missões do Buzz

Entre uma missão e outra, um grupo de recrutas ambiciosos se juntam às aventuras de Buzz, assim como o seu charmoso gato-robô chamado Sox.

Mas o objetivo do grupo está ameaçado com a chegada do arqui-inimigo Zurg – e seu exército de robôs implacáveis.

Lightyear


Lightyear: o Capitão América está entre os dubladores originais

Com essa informação, não haverá dúvidas na hora de comprar o ingresso para ir ao cinema: o elenco de vozes originais em inglês é encabeçado por ninguém menos do que Chris Evans, o próprio Capitão América, como o patrulheiro espacial Buzz Lightyear.

O time de dubladores da versão original ainda conta com as vozes de Keke Palmer (a voz da Amora em A Era do Gelo 4) e Taika Waititi (a voz de Korg em Thor: Ragnarok, Vingadores: Ultimato e What If?...), entre outros talentos renomados. No Brasil, a dublagem do personagem principal ficará a cargo de Marcos Mion

lighyear


Lightyear: a música de Michael Giacchino

A “cereja do bolo” dessa nova produção fica a cargo da música de Michael Giacchino, que dá o tom épico necessário à aventura. Principalmente quando ele escolhe uma das músicas icônicas de David Bowie, que é “Starman”, para adicionar ao trailer do filme.

Confira de perto essa incrível jornada pelo espaço! Não deixe de ver mais essa superprodução nos cinemas!

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