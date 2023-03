Lightyear: 5 fatos para saber sobre o filme antes do lançamento nos cinemas

Chegou o dia de curtir as aventuras do patrulheiro espacial ao lado de personagens épicos!



Acabou a espera para acompanhar nos cinemas as aventuras espaciais de Lightyear, nova animação da Disney e Pixar. A partir de 16 de junho, é possível assistir às missões de Buzz e seus companheiros divertidos e fiéis, a milhões de anos-luz da Terra.

Lightyear: qual é a história que inspirou o brinquedo





Em Lightyear, conheceremos a épica trajetória de Buzz Lightyear, o jovem piloto que se tornou um patrulheiro espacial — e com isso inspirou toda uma linha de brinquedos, incluindo seu famoso boneco.

Lightyear: uma viagem através do espaço e o tempo





Em Lightyear, um incidente deixa Buzz, seu comandante e a tripulação da nave onde estão abandonados em um planeta hostil – a 4,2 milhões de anos-luz da Terra.

Lightyear: novos personagens aparecem nas missões do Buzz





Entre uma missão e outra, um grupo de recrutas ambiciosos se juntam às aventuras de Buzz, assim como o seu charmoso gato-robô chamado Sox.

Lightyear: o Capitão América está entre os dubladores originais





Com essa informação, não haverá dúvidas na hora de comprar o ingresso para ir ao cinema: o elenco de vozes originais em inglês é encabeçado por ninguém menos do que Chris Evans, o próprio Capitão América, como o patrulheiro espacial Buzz Lightyear.

Lightyear: a música de Michael Giacchino





A “cereja do bolo” dessa nova produção fica a cargo da música de Michael Giacchino, que dá o tom épico necessário à aventura. Principalmente quando ele escolhe uma das músicas icônicas de David Bowie, que é “Starman”, para adicionar ao trailer do filme.

Confira de perto essa incrível jornada pelo espaço! Não deixe de ver mais essa superprodução nos cinemas!