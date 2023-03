Lightyear: novo pôster e imagens do esperado filme da Disney e Pixar

Saiba mais sobre o longa-metragem de animação que remonta às origens de Buzz Lightyear e estreia em 16 de junho nos cinemas.



Acaba de ser divulgado o novo pôster e mais imagens de Lightyear, o novo filme da Disney e da Pixar, que estreia apenas nos cinemas em 16 de junho. O longa de animação conta a história da origem de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o famoso brinquedo.







Qual é a sinopse de Lightyear





Em Lightyear, o lendário Guardião do Espaço é apresentado a uma aventura intergaláctica desafiadora. Após um incidente em que ele é abandonado em um planeta hostil, a 4,2 milhões de anos-luz da Terra, na companhia de seu comandante e da tripulação, Buzz tenta encontrar o caminho de volta para casa através do espaço e do tempo.

Nessa jornada, ele é acompanhado por um grupo de recrutas ambiciosos e seu charmoso gato robô, Sox. A missão está ameaçada com a chegada de Zurg e seu exército de robôs implacáveis.



Quem compõe o elenco de vozes originais em Lightyear





O filme apresenta as vozes em inglês de Chris Evans como Buzz Lightyear; Alisha Hawthorne interpretando Uzo Aduba, que é sua comandante e melhor amiga, e Peter Sohn como Sox.

Já as estrelas Keke Palmer, Taika Waititi e Dale Soules emprestam suas vozes a Izzy Hawthorne, Mo Morrison e Darby Steel do Junior Zap Patrol, respectivamente, e James Brolin pode ser ouvido como o enigmático Zurg.

O elenco de voz também inclui Mary McDonald-Lewis como o computador de bordo I.V.A.N., Isiah Whitlock Jr. como Comandante Burnside, Efren Ramirez como Airman Diaz, e Keira Hairston como Young Izzy.

A nova produção da Disney e da Pixar é dirigida por Angus MacLane e produzida por Galyn Susman. Além disso, conta com trilha sonora do premiado compositor Michael Giacchino.