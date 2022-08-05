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Lightyear: quem é Sox e quais são suas habilidades

5 de agosto de 2022
5 de agosto de 2022

O fiel companheiro de Buzz Lightyear reúne ternura, inteligência e heroísmo. Saiba tudo sobre ele!


Roubando os holofotes e os corações de muitos espectadores, o gato robô Sox é um dos personagens favoritos de Lightyear e que agora você pode conferir no filme que está disponível no Disney+.

Já imaginou embarcar em uma aventura intergaláctica com uma equipe de corajosos astronautas e um simpático gato robô? Em Lightyear, Izzy Hawthorne, Mo Morrison e Darby Steel formam uma equipe excêntrica e atrapalhada que é impossível não amar.

E o membro mais querido dessa equipe é, sem dúvida, Sox. O gatinho tem tudo o que você precisa para ser o melhor companheiro de Buzz: ternura, inteligência e heroísmo.

gato robô Sox

Quem é o gato robô Sox?

Com seu jeito carinhoso, Sox se torna o protetor e amigo de Buzz Lightyear durante as aventuras espaciais do astronauta. Ele é o robô que a amiga de Buzz, Alisha Hawthorne, dá a ele após uma de suas viagens pelo tempo-espaço com a intenção de dar apoio emocional ao amigo.

Na história, Sox não só ajuda Buzz a escapar na nave e descobrir a fórmula para poder testar os “hipersaltos”, como também possui múltiplas habilidades que ajudam Buzz e a equipe a superar obstáculos.

gato robô Sox

Sox: quais são suas habilidades?

Sox, o gato robô, tem uma grande capacidade de buscar informações e decifrar fórmulas difíceis por meio de seu conhecimento de cálculos e estatísticas. Ele está sempre disposto a encontrar soluções para os problemas de Buzz.

No filme, Sox mostra sua capacidade de soltar fogo pela boca, assim como dardos que fazem as pessoas dormirem. Sox também adora receber massagem em sua barriguinha e brincar com luzes que ele projeta através de seus olhos.

Quer saber mais sobre o gato robô Sox? Não deixe de assistir a Lightyear no Disney+!

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