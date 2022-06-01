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Lightyear: quem faz a voz do Buzz em português

1 de junho de 2022
1 de junho de 2022

Descubra quem fará a voz em português de Buzz na produção da Disney que estreia em breve: Lightyear.


O aguardado novo filme da Disney e Pixar, Lightyear, traz a história do astronauta Buzz Lightyear, o herói “Patrulheiro Espacial” que inspirou a criação do brinquedo de Andy na franquia Toy Story, toda disponível com exclusividade no Disney+.

A produção, que chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 16 de junho, promete muita ação e emoção aos fãs. Saiba mais sobre o filme e quem fará a voz de Buzz na versão brasileira.

Buzz Lightyear


Lightyear: quem faz a dublagem em português de Buzz

Quem será o responsável pela voz do herói astronauta Buzz Lightyear na versão nacional será o apresentador Marcos Mion, que pela primeira vez faz um trabalho como dublador.

Mion substitui a tradicional voz do dublador Guilherme Briggs, responsável pela voz em português de Buzz desde o primeiro longa de Toy Story, de 1995. A mudança foi atribuída ao fato de o filme contar a história do astronauta, e não do brinquedo que aparece nas produções anteriores.

Marcos Mion postou em suas redes sociais a alegria de assumir essa responsabilidade quando foi anunciado como o dublador de Buzz no novo longa. Ele declarou oficialmente: “Dar vida ao Buzz, um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, no filme que conta a história de origem dele é, definitivamente, a realização de um sonho. Mas um sonho daqueles! Eu não vejo a hora de assistir junto com meus filhos”, celebrou o apresentador.

Lightyear


Lightyear: quem faz as vozes na versão original

Quem faz a voz de Buzz Lightyear em inglês é nada mais, nada menos que o ator Chris Evans (o eterno Capitão América). Além dele, outros nomes famosos fazem parte da equipe de dublagem que dá vida aos personagens do filme: Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi (diretor responsável por alguns filmes de Thor, como Thor Ragnarok e a próxima produção, que estreia em 7 de julho nos cinemas, Thor: Amor e Trovão).

Segundo Angus MacLane, o diretor do longa de animação, todos os atores e dubladores entraram na onda dos personagens logo de cara: “Foi possível brincar com a dublagem, os artistas assumiram os papéis imediatamente. Isso elevou o material e aprofundou as relações entre os personagens. foi um privilégio trabalhar com um elenco tão talentoso e generoso”.

Lightyear tem estreia prevista para 16 de junho nos cinemas de todo o Brasil. Não perca a chance de conhecer todas as aventuras do astronauta que se tornou tão querido como o brinquedo de Toy Story.


Lightyear | Trailer Oficial Legendado

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