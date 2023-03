Lightyear: quem faz a voz do Buzz em português

Descubra quem fará a voz em português de Buzz na produção da Disney que estreia em breve: Lightyear.

O aguardado novo filme da Disney e Pixar, Lightyear, traz a história do astronauta Buzz Lightyear, o herói “Patrulheiro Espacial” que inspirou a criação do brinquedo de Andy na franquia Toy Story, toda disponível com exclusividade no Disney+.

Lightyear: quem faz a dublagem em português de Buzz





Quem será o responsável pela voz do herói astronauta Buzz Lightyear na versão nacional será o apresentador Marcos Mion, que pela primeira vez faz um trabalho como dublador.

Mion substitui a tradicional voz do dublador Guilherme Briggs, responsável pela voz em português de Buzz desde o primeiro longa de Toy Story, de 1995. A mudança foi atribuída ao fato de o filme contar a história do astronauta, e não do brinquedo que aparece nas produções anteriores.

Lightyear: quem faz as vozes na versão original





Quem faz a voz de Buzz Lightyear em inglês é nada mais, nada menos que o ator Chris Evans (o eterno Capitão América). Além dele, outros nomes famosos fazem parte da equipe de dublagem que dá vida aos personagens do filme: Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi (diretor responsável por alguns filmes de Thor, como Thor Ragnarok e a próxima produção, que estreia em 7 de julho nos cinemas, Thor: Amor e Trovão).

Segundo Angus MacLane, o diretor do longa de animação, todos os atores e dubladores entraram na onda dos personagens logo de cara: “Foi possível brincar com a dublagem, os artistas assumiram os papéis imediatamente. Isso elevou o material e aprofundou as relações entre os personagens. foi um privilégio trabalhar com um elenco tão talentoso e generoso”.

Lightyear | Trailer Oficial Legendado