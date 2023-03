Lightyear: quem faz as vozes dos personagens

Saiba quem faz as vozes da equipe espacial de Lightyear, a aventura da Disney e Pixar que em breve estreia no Disney+.



A animação Lightyear, da Disney e Pixar, ainda está em cartaz nos cinemas. Mas, a partir do dia 3 de agosto, o longa estará disponível com exclusividade no Disney+. Os assinantes do streaming poderão curtir as novas aventuras do famoso patrulheiro espacial, Buzz Lightyear, em companhia de grandes personagens.

O filme, que mistura ação e ficção científica, acompanha Buzz em uma missão intergaláctica onde ele é abandonado em um planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra e junto de sua equipe.

Enquanto Lightyear tenta encontrar um caminho de volta com seus companheiros e o gato-robô Sox, ele acaba enfrentando o vilão Zurg, que surge com um exército de robôs impiedosos para complicar mais a situação.

Antes de conferir essa aventura emocionante sobre a origem do “Patrulheiro Espacial” que inspirou a criação do brinquedo de Andy na franquia Toy Story, veja quem faz as vozes dos personagens na versão original em inglês e na dublagem em português.







Quem faz a voz de Buzz Lightyear





A voz original em inglês do patrulheiro espacial Buzz Lightyear é feita por Chris Evans (ator que marcou a memória do público por interpretar o Capitão América nas produções dos Estúdios Marvel).

No Brasil, quem encarou a missão de dublar o personagem foi Marcos Mion. O apresentador assumiu a responsabilidade de substituir o dublador Guilherme Briggs, responsável pela voz em português de Buzz desde o primeiro longa de Toy Story, em 1995. A mudança ocorreu porque o filme conta a história do astronauta, e não do brinquedo que aparece nas produções anteriores.









Quem faz a voz de Alisha Hawthorne





Ela é a melhor amiga de Buzz Lightyear e a comandante da nave, vivida na versão original pela atriz Uzo Aduba. Em português, a personagem ficou a cargo da veterana dubladora Adriana Pissardini.







Quem faz a voz de Izzy Hawthorne





Quem interpreta Izzy Hawthorne em inglês é a atriz Keke Palmer. A personagem encara seu medo do espaço para cumprir sua missão e proteger seus companheiros espaciais. Em português, é a dubladora Flora Paulita que faz a voz de Izzy.









Quem faz a voz de Mo Morrison





O curioso, observador e aspirante a asutronauta Mo Morrison, recebeu a voz de ninguém menos que o diretor, ator e roteirista Taika Waititi (também diretor de dois filmes do super-herói Thor).

Aqui, quem faz a voz em português de Mo Morrison é o dublador Henrique Reis, que trabalhou também na dublagem do filme Pantera Negra.







Quem faz a voz de Darby Steel





Darby, a fiel integrante da equipe de Buzz, é interpretada por Dale Soules em inglês. No Brasil, sua voz ganhou a dublagem em português da veterana Lúcia Helena Azevedo.







Quem faz a voz do gato-robô Sox





O gato Sox é na verdade um robô pessoal de alta tecnologia de Buzz, que, além de acompanhá-lo, é uma parte essencial da equipe. Na versão original em inglês, ele é dublado pelo diretor e dublador Peter Sohn. Em português, sua voz é feita por César Marchetti.







Quem faz a voz de Zurg





O sombrio vilão Zurg que busca de todas as formas atrapalhar a missão de Buzz Lightyear ganhou a voz do ator James Brolin na versão em inglês. No Brasil, coube ao dublador Carlos Campanile fazer a voz do malvado em português.