Linha do tempo de Star Wars: 4 fatos para entender em que ordem as séries e os filmes ocorrem

Reveja os principais acontecimentos da saga Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Desde 1977, o universo criado por George Lucas na saga Star Wars encanta fãs em todo o mundo. Inteiramente disponível no Disney+, a franquia conta com tantos filmes, séries e animações que podem deixar os fãs e admiradores da saga sem saber muito bem a linha do tempo dos acontecimentos desse universo.

Portanto, veja a seguir a cronologia dos principais fatos ocorridos nesta história para visualizar melhor a ordem em que as produções acontecem:





Fato 1: a ascensão do Império em Star Wars







Anos se passam com a Galáxia sendo governada como uma República. No entanto, um antigo mal ressurge infiltrado entre aqueles que governam.

É assim que a Ordem Jedi é derrubada enquanto o lado sombrio da Forçachega ao poder e instaura o Império pelas mãos de Darth Sidious e Darth Vader. Os poucos Jedi que se salvam vivem exilados.

No entanto, duas crianças podem mudar o destino da Galáxia: Luke e Leia.

Filmes e séries para entender melhor essa temática:

Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma

Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones

Star Wars: The Clone Wars (Série)

Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith

The Bad Batch (Série)





Fato 2: a formação da Aliança Rebelde







O tempo passa e o Império segue dominando a todos – apesar de algumas tentativas de derrubá-lo. A fim de se firmar de vez, o Império cria uma arma de destruição em massa: a Estrela da Morte.

Humanos e seres de diversos planetas se reúnem secretamente formando a Aliança Rebelde como forma de resistência ao domínio do lado sombrio da Força.

A ideia é trazer de volta a República. Para isso, eles conseguem roubar os planos da Estrela da Morte para destruí-la.

Filmes e séries para entender melhor essa temática:

Obi-Wan Kenobi(série)

Han Solo: Uma História Star Wars

Star Wars: Rebels(série)

Andor(série)

Rogue One: Uma História Star Wars

Clássicos da Rebelião





Fato 3: a Aliança Rebelde contra-ataca







De posse do esquema de funcionamento da Estrela da Morte, uma das crianças – a agora adulta Princesa Leia – é presa por Darth Vader. Mas antes, ela consegue enviar um pedido de ajuda.

Quis o destino que fosse a outra criança – Luke Skywalker – quem acaba recebendo a mensagem. Um dos Jedi sobreviventes, Obi-Wan Kenobi, revela que é hora do rapaz também se tornar um Jedi.

Com a ajuda de um piloto e seu amigo, Luke e o Jedi resgatam Leia, porém Kenobi se sacrifica para que o grupo escape de Vader. Em seguida, eles se unem a outros Rebeldes a fim de destruir a Estrela da Morte – e são bem-sucedidos nessa empreitada.

A Aliança Rebelde segue enfrentando o Império. Luke completa seu treinamento Jedi com Mestre Yoda. Já Solo e Leia são capturados enquanto o Império constrói uma segunda Estrela da Morte, mas Skywalker consegue resgatar os amigos.

Em seguida, Solo, Leia e Luke se unem novamente à Aliança Rebelde a fim de acabar com a ameaça do Império de uma vez por todas.

Filmes e séries para entender melhor essa temática:

Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca

Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi

Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança





Fato 4: a Nova República e a Primeira Ordem







Após 30 anos, um novo perigo surge com o nome de Primeira Ordem, sob o comando de Kylo Ren, que se opõe à Nova República e à Resistência, tentando resgatar o Império.

No entanto, Rey, que é uma jovem catadora sensível à força, se une a um stormtrooper dissidente da Primeira Ordem. Juntos, eles vão em busca de Luke Skywalker.

A Primeira Ordem busca dominar a Galáxia sem oposição. E para isso, uma nova arma de destruição em massa, a Base StarKiller, é feita – e precisa ser destruída.

Com a ajuda de Luke, Rey aprende a dominar a Força. A conexão entre Ren e Leia é descoberta, mas mesmo assim, Rey enfrenta seu destino ao confrontá-lo a fim de evitar a volta do Império.

Filmes e séries para entender melhor essa temática:

The Mandalorian (Série)

O Livro de Boba Fett (Série)

Star Wars: A Resistência (série)

Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força

Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi

Star Wars Episódio IX': A Ascensão Skywalker