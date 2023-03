Novidades Disney+ Lost Treasures of Rome: nova série do Nat Geo desvenda mistérios impressionantes do império romano

De vestígios enterrados em Pompéia a segredos submersos na costa italiana, veja o que a equipe de exploradores descobriu neste novo programa já disponível no Disney+.

Chegou ao Disney+ a nova série documental Lost Treasures of Rome, criada pela National Geographic, e na qual arqueólogos e outros exploradores desvendam segredos nunca antes descobertos do império romano. A série mostra as descobertas feitas pela equipe durante uma temporada inteira de escavações. Das profundezas da antiga cidade de Roma ao vestígios de Pompéia, você verá em primeira mão como é o trabalho de quem vive para descobrir mistérios do passado. Caso você esteja curioso para descobrir o que a equipe de arqueólogos e exploradores descobriu durante essa temporada, separamos cinco das principais aventuras ocorridas em cada episódio para você ter um gostinho do que essa série irá te apresentar.





Lost Treasures of Rome: Segredos Ocultos de Pompéia



Arqueólogos embarcam em novas escavações no sítio arqueológico da cidade de Pompéia, que foi dizimada em 79 d.C. depois da erupção do vulcão Vesúvio, a nove quilômetros da cidade. Lá, o grupo trabalha dia e noite e se aventura em túneis sufocantes e estreitos para desenterrar um crânio usado em um sacrifício e o corpo mumificado de um escravo liberto curiosamente rico.



Lost Treasures of Rome: Mistérios submersos



Ao largo da costa da Sicília, os investigadores descobrem vestígios de uma batalha naval crucial. Usando mergulhadores, um robô subaquático e um guindaste, eles transportam uma relíquia de navio de guerra há muito perdida para a superfície. Já em Terracina, ao sul de Roma, uma equipe de arqueólogos cavou dentro de um antigo templo no topo de uma montanha, e em Cartago, na Tunísia, pistas revelam como uma rivalidade mortal inclinou a balança do poder a favor de Roma.



Lost Treasures of Rome: segredos do Coliseu



Como o Coliseu – uma arena para sangrentas batalhas de gladiadores – se tornou o maior símbolo do Império Romano? Arqueólogos se aventuram nas ruínas do Coliseu e descobrem pistas importantes sobre os tornais lá feitos.



Mas, o que os exploradores não esperavam é que túneis escondidos e anfiteatros há muito perdidos na Toscana e no Reino Unido trariam luz para os mistérios do icônico monumento em Roma.





Lost Treasures of Rome: o palácio perdido de Nero



Enterrado sob Roma está um tesouro esquecido: a Casa Dourada – um vasto palácio construído no primeiro século d.C. O lugar foi a construção mais extravagante da história de Roma. Mas por que ele foi enterrado? E o que seu destino pode revelar sobre seu construtor – o imperador mais notório de Roma – Nero? Enquanto os especialistas correm para salvar os restos da Casa Dourada, os arqueólogos descobrem novas pistas sobre seu destino e sua conexão com a reputação de Nero.



Lost Treasures of Rome: o gêmeo perdido de Pompéia



A erupção vulcânica mortal que enterrou Pompéia em 79 d.C. também fez outra vítima: Herculano. Posicionada mais perto da cratera do Vesúvio, esta cidade litorânea estava coberta de cinzas cinco vezes mais espessas que Pompéia, mas milagrosamente está ainda melhor preservada. Agora, a descoberta de um esqueleto intacto, o primeiro escavado em 25 anos, ajuda os investigadores a desvendar as horas finais de Herculano e entender por que o Vesúvio teve um impacto tão violento. Lost Treasures of Rome já está disponível no Disney+. Não perca!