Lucas Lima é o embaixador de Star Wars no Brasil

O músico divulgará novidades, lançamentos, notícias e muito mais sobre a franquia Star Wars!



A nova temporada de The Mandalorian não é a única novidade para os fãs brasileiros de Star Wars este mês! O cantor e ator Lucas Lima acaba de ser nomeado o primeiro embaixador de Star Wars no Brasil!

Ao longo de todo o ano de 2023, Lucas Lima será responsável por atualizar o público sobre as novidades de conteúdo no Disney+ relacionadas a esse incrível universo criado por George Lucas.

Como embaixador da marca e através de suas redes sociais, ele também trará os lançamentos de novos produtos licenciados da franquia mais icônica da galáxia.

Além disso, Lucas divulgará cupons e promoções especiais para os fãs e seguidores. “Eu não tô nem acreditando… É daqueles sonhos que a gente nem ousa sonhar”, escreveu ele na legenda da postagem em que anunciava a grande novidade:









O Disney+ é a casa da franquia Star Wars no streaming

Da trilogia clássica lançada na década de 1970 as mais recentes produções como The Mandalorian, passando por animações, documentários e especiais, todos os títulos da franquia Star Wars estão no Disney+.

Para todas as novidades desse universo, acompanhe o embaixador Lucas Lima e, também, o site da Disney Brasil.