Cancel
Novidades Star Wars

Lucas Lima é o embaixador de Star Wars no Brasil

7 de março de 2023
7 de março de 2023

O músico divulgará novidades, lançamentos, notícias e muito mais sobre a franquia Star Wars!


A nova temporada de The Mandalorian não é a única novidade para os fãs brasileiros de Star Wars este mês! O cantor e ator Lucas Lima acaba de ser nomeado o primeiro embaixador de Star Wars no Brasil!

Ao longo de todo o ano de 2023, Lucas Lima será responsável por atualizar o público sobre as novidades de conteúdo no Disney+ relacionadas a esse incrível universo criado por George Lucas.

 Como embaixador da marca e através de suas redes sociais, ele também trará os lançamentos de novos produtos licenciados da franquia mais icônica da galáxia. 

Além disso, Lucas divulgará cupons e promoções especiais para os fãs e seguidores. “Eu não tô nem acreditando… É daqueles sonhos que a gente nem ousa sonhar”, escreveu ele na legenda da postagem em que anunciava a grande novidade:



O Disney+ é a casa da franquia Star Wars no streaming

Da trilogia clássica lançada na década de 1970 as mais recentes produções como The Mandalorian, passando por animações, documentários e especiais, todos os títulos da franquia Star Wars estão no Disney+

Para todas as novidades desse universo, acompanhe o embaixador Lucas Lima e, também, o site da Disney Brasil.

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set