Malu Mader interpreta uma mãe-cientista em Mila no Multiverso, nova série do Disney+

Confira entrevista exclusiva com a atriz que interpreta Elis, a mãe da protagonista Mila. A personagem é uma mulher dividida entre a carreira e a maternidade na nova série original Disney+.



Mila no Multiverso estreia em 25 de janeiro, no Disney+, e é a nova série brasileira original do serviço de streaming. A trama conta a história da jovem Mila, que um dia descobre, nas invenções da mãe, uma maneira de acessar diversos universos paralelos.

A protagonista Mila é interpretada pela atriz Laura Luz e sua mãe, Elis, é representada pela veterana atriz Malu Mader. Quando Elis, uma renomada cientista, descobre a existência do multiverso, sua vida fica ameaçada por um grupo misterioso chamado “Os Operadores”. É então que Mila sai à sua procura com a ajuda dos amigos.







Mila no Multiverso: a relação entre mãe e filha





Em entrevista exclusiva para o lançamento da série, as duas atrizes contaram que precisaram se preparar antes do início das filmagens para trazer a intimidade necessária à relação que, durante a história, enfrenta vários desafios.

“Tivemos um tempo de preparo muito legal com acompanhamento das diretoras Julia Jordão e Jéssica Queiroz, tal como acontece no teatro”, explicou Malu Mader. “Foram exercícios de toque, de química, de conforto… Tudo para criar o vínculo forte existente entre essas duas pessoas”.

Segundo a renomada atriz carioca, a intimidade se desenvolveu rápido. “Trabalhar com a Laura foi muito bom, a gente se entendeu logo de cara”, revelou Malu.

“A relação entre mãe e filha é complicada na série, mas acho que existe muito amor e a tentativa de compreensão. Então, esse período de preparação ajudou muito a gente. Acho que conseguimos passar para tela esse clique que tivemos”, disse Laura Luz.







Mila no Multiverso: desafios da maternidade





Malu Mader explicou que o desafio de sua personagem Elis é balancear suas duas paixões: a filha e o trabalho. “Ela tem essas duas áreas de vida pelas quais é completamente apaixonada, mas no momento que começamos a acompanhar a história vemos que Elis deixou o campo profissional dominar demais o tempo dela”, afirmou.

A atriz explicou que conseguiu se identificar muito rapidamente com o papel por conta desse aspecto:

“Eu mesma sou apaixonada pelo meu trabalho e pelos meus filhos. A minha sorte é que eu consegui fazer muita coisa na carreira bem cedo, o que permitiu que eu tivesse mais poder de escolha para aproveitar minha família”, contou Malu Mader.





Mila no Multiverso: maior representatividade



Malu Mader contou que mostrar os percalços de uma mulher bem sucedida e mãe também é muito importante para a série, que se preocupa em trazer diversos aspectos de representatividade para a história.

“Gosto muito de estarmos mostrando essa cientista forte e de sucesso, sem julgamentos. Porque quando um homem se dedica mais ao profissional, em detrimento da família, o tratamento é completamente diferente”, conta ela.

Segundo Malu Mader, quando uma mulher precisa se dedicar algum tempo ao seu trabalho e pede o apoio de outras pessoas para criar os filhos, ela geralmente é criticada pelo mundo. “Uma coisa que podemos aprender com a Mila é que, apesar das dificuldades no relacionamento, ela está disposta a entender a mãe”, afirmou.









Mila no Multiverso: identificação com Pierre



“O personagem com quem eu mais me identifico não é Elis, e sim o Pierre”, revelou Malu Mader, se referindo a um dos amigos de Mila, interpretado pelo jovem músico e ator Dani Flomin.

Pierre presenciou, aos 13 anos de idade, um evento cósmico raríssimo que fez com que sua consciência fosse fragmentada. Dessa forma, a consciência do garoto habita todos os universos do Multiverso ao mesmo tempo.

Isso faz com que sua cabeça funcione de maneira extremamente confusa, com uma profusão de pensamentos e experiências vindas de realidades diferentes, de maneira simultânea.

“Eu me sinto constantemente conectada a tudo, buscando ideias em todos os lugares, tentando entender todos os lados e acho que isso é natural da profissão de atriz, mas é algo muito meu também”, contou a atriz.

Segundo ela, a série é especial por exercitar justamente isso: “Encontramos diversos tipos de pessoas e aprendemos a ter empatia por elas, assim como a Mila tenta fazer. Acho que é uma personagem que precisamos muito”, conclui ela.





Veja Mila no Multiverso no Disney+



Mila no Multiverso estará disponível no Disney+, a partir de 25 de janeiro. O elenco da série original brasileira Disney conta, ainda, com Duda Oliveira, Rafaela Mandelli, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra e Jader Januário.



Produzida pela Boutique Filmes e Non Stop, a série é dirigida por Julia Jordão e Jéssica Queiroz. A produção executiva é assinada por Tiago Mello, com criação e roteiro de Cássio Koshikumo e Janaina Tokitaka.