The Mandalorian – 3ª temporada: ex-aliados de Moff Gideon estão de volta no episódio 3

Os fãs de Grogu podem se preparar: o episódio 3 da nova temporada de The Mandalorian já está disponível no Disney+.

No episódio anterior, Din Djarin (Pedro Pascal) finalmente se banhou nas águas vivas do planeta Mandalore, algo necessário para redimir-se dos seus erros e voltar a ser considerado um mandaloriano.

“O Convertido”, nome dado ao episódio 3, começa com uma cena espetacular de ação. Saindo de Mandalore, os protagonistas são atacados por naves desconhecidas quando estavam bem próximos de chegar ao lar de Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff).

Quando o perigo parecia ter passado, a casa da personagem é totalmente destruída. A seguir, saiba tudo sobre o novo episódio da série ambientada no universo Star Wars.









Dr. Pershing, um ex-aliado de Moff Gideon, está de volta a The Mandalorian





Depois da cena de abertura, o espectador acompanha uma conferência do Dr. Pershing (Omid Abtahi) em Coruscant sobre a sua pesquisa envolvendo clones. O personagem manifesta arrependimento por ter trabalhado para o Império.

Após a conferência, Pershing se encontra com a Oficial (Katy M. O’Brian), que também trabalhava para Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Ela afirma que, graças ao programa de reabilitação que está participando, pode contribuir com a Nova República.

O episódio deixa claro para o espectador que a pesquisa que o Dr. Pershing quer seguir desenvolvendo não está permitida pelas regras da Nova República.

No entanto, a Oficial (cujo nome verdadeiro é revelado ser Elia Kane) o convence a continuar o trabalho de forma ilegal.

As intenções dessa personagem pareciam suspeitas, mas, ao final, o público descobre que ela está trabalhando para a Nova República a fim de revelar as verdadeiras intenções do Dr. Pershing, visto como uma pessoa perigosa.









Din Djarin volta a ser um mandaloriano





Os minutos finais do episódio 3 retomam a sequência de abertura com Din Djarin, Bo-Katan Kryze e Grogu. Depois do ataque, o personagem de Pedro Pascal se abriga em um refúgio mandaloriano.

Ali, Din conta o que aconteceu em Mandalore e se redime oficialmente, assim como Bo-Katan, já que ela também se banhou nas águas vivas do seu planeta de origem.





