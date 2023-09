Mansão Mal-Assombrada ganha data de estreia no Disney+

Com nomes como Owen Wilson, Tiffany Haddish e Rosario Dawson no elemento, novo filme da Disney chega ao streaming em outubro.



Prepare-se para embarcar em uma aventura inspirada em uma das mais icônicas atrações dos parques da Disney! Sucesso nos cinemas, o filme Mansão Mal-Assombrada estreia no dia 4 de outubro, com exclusividade, no Disney+!

Mansão Mal-Assombrada conta a história de Gabbie (Rosario Dawson, de Star Wars: Ahsoka), uma mãe solo que descobre que a casa em que ela e o filho vivem é assombrada por fantasmas irritantes.

Determinada a ter sua paz de volta, Gabbie recruta uma equipe e tanto de supostos “especialistas paranormais” para ajudar a livrar sua casa dos tais intrusos sobrenaturais.



'Mansão Mal-Assombrada' | Trailer 2 Oficial Legendado





Ação, aventura e comédia se misturam com um elenco de estrelas – que inclui LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Daniel Levy, Jamie Lee Curtis e Jared Leto – em uma trama que vai conquistar adultos e crianças!

Escrita por Katie Dippold e dirigida por Justin Simien, Mansão Mal-Assombrada estreia no dia 04 de outubro, somente no Disney+ – o streaming em que a diversão em família está garantida!