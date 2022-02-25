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NOVIDADES DISNEY+

Maratona de Carnaval no Disney+: 4 documentários sobre o Espaço

25 de fevereiro de 2022
25 de fevereiro de 2022

Se você está entre aqueles que acreditam que o céu não é o limite, descubra esta lista de documentários espaciais emocionantes para ver no Disney+ durante o feriado.


Quantas vezes você já olhou para o céu e se perguntou o que existe lá fora? Quantas estrelas, planetas, galáxias existem ou como tudo isso se formou?

Se você é um verdadeiro fã de aventuras espaciais, que tal maratonar esses documentários sobre o Espaço, que estão disponíveis no Disney+? Eles trazem conteúdos curiosos sobre o que há fora do planeta Terra, levando quem os assiste para outras galáxias. Prepare-se para viajar – sem sair do sofá – com essa lista.

Cosmos – Mundos Possíveis: o mais moderno dos documentários espaciais

cosmos

Embarque em uma aventura curiosa que atravessa bilhões de anos de histórias espaciais. Estrelada pelo astrofísico, escritor e pesquisador científico norte-americano Neil DeGrasse Tyson, essa série traz visuais deslumbrantes do nosso planeta e do espaço.

Misturando animação com efeitos visuais de última geração, Cosmos retrata a evolução do espaço, do Big Bang aos futuros mundos possíveis para a humanidade – como o próprio nome do filme sugere.

One Strange Rock: o mundo visto na perspectiva de astronautas

one strange rock

O aclamado diretor Darren Aronofsky se une ao ator Will Smith nessa série digna de cinema. Apresentado por Smith, os episódios do documentário contam com depoimentos únicos de quem teve a chance de observar nosso planeta de um lugar privilegiado: o Espaço.

Um grupo de astronautas analisa e comenta as reviravoltas que ocorreram ao longo de milhares de anos, as quais permitiram o surgimento da vida na Terra, bem como os caminhos que podemos estar percorrendo rumo à nossa própria extinção.

Expedição Marte, o documentário sobre o “gigante vermelho”

marte

Conheça aqui a história de duas lendas: as sondas Spirit e Opportunity, as primeiras a pousarem em segurança em Marte no ano de 2004.

Prevista para durar apenas alguns meses no planeta vermelho, a Spirit funcionou por seis anos enquanto a Opportunity enviou preciosas informações até 2018.

Mas foi um longo caminho até a NASA atingir esse sucesso, passando por lançamentos vergonhosos e descrédito do público. Os altos e baixos são mostrados neste documentário curioso e intrigante.

Apollo: Missão à Lua e as raras histórias por trás desta marcante conquista espacial

apollo

Todos conhecem a história de uma das mais ousadas façanhas da humanidade: levar o homem à Lua. Mas esta aventura começou muito antes da bem sucedida missão espacial.

Neste documentário, é mostrado, a fundo, o projeto Apollo e suas 12 missões tripuladas com um objetivo que parecia impossível – desembarcar no satélite da Terra e voltar (são e salvo) para casa. Com áudios e imagens raras de arquivo, o filme certamente vai impressionar e emocionar quem não pode acompanhar de perto esse passo tão gigantesco para a humanidade.

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