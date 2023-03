Maratona de Carnaval: 4 personagens de Marvel e Star Wars que amamos 

Que tal aproveitar os dias de feriado para maratonar as aventuras dos personagens secundários da Marvel e de Star Wars que ganharam um conteúdo só deles?





Foi-se o tempo em que somente o mocinho e a mocinha das histórias importavam para o público. Vamos combinar: hoje em dia tem muitos personagens secundários que amamos - e até defendemos!

E a prova disso é que muitos deles ganharam filmes e séries próprios, nos quais podem ser o centro das atenções. Que tal, então, aproveitar o fim de semana prolongado para maratonar, no Disney+, as produções dedicadas a eles? Comece com a nossa lista abaixo!

Loki, o nosso novo malvado preferido

Em 2011, assistimos a Thor e aprendemos que família realmente é tudo igual – mesmo na ficção. Afinal, a briga entre o Deus do Trovão e seu irmão, Loki, pela atenção do pai parece muito com a que irmãos mais velhos e mais novos fora das telas, não é mesmo?



O Deus da Mentira chamou tanto a atenção dos fãs que, em 2021 ele ganhou uma série para chamar de sua. Em Loki, o vilão temperamental interpretado pelo ator inglês Tom Hiddleston retorna ao centro das atenções após roubar o Tesseract, entre outros fatos ocorridos em Vingadores: Ultimato.

Loki conta com Tom Hiddleston no papel do vilão que aprendemos a amar. Além dele, Owen Wilson também aparece como o agente Mobius. Ao todo, são seis episódios na primeira temporada e uma segunda já está oficializada.

Wanda/Feiticeira Escarlate: o que acontece em WandaVision

Após aparecer pela primeira vez na cena pós-créditos de Capitão América: O Soldado Invernal, Wanda – também conhecida como Feiticeira Escarlate – começou a ganhar o coração dos fãs em Vingadores: A Era de Ultron. Mas não foram só os fãs que se encantaram por ela.



Lançada em 2021, a série WandaVision chegou para contar um pouco mais do relacionamento entre Wanda e o androide Visão, e mostrar que os personagens secundários também amam.

Interpretada por Elizabeth Olsen, Wanda e Visão (vivido por Paul Bettany) parecem ser o casal perfeito. Mas aos poucos ela vai vendo que talvez não seja bem isso. Cada um dos nove episódios acaba se revelando uma verdadeira homenagem a séries clássicas e ao gênero do sitcom como um todo.

O que estará escrito no Livro de Boba Fett?

Já saindo do Universo Cinematográfico Marvel e indo para outro mundo que é repleto de fãs – o de Star Wars – a série O Livro de Boba Fett, lançada em 2021, merece uma verdadeira maratona.



Na trama, Boba Fett (Temuera Morrison) deixa a vida de caçador de recompensas de lado enquanto tenta refazer a própria trajetória em Tatooine, ao lado da assassina Fennec Shand (Ming-Na Wen).



O personagem voltou ao universo de Star Wars após aparecer em The Mandalorian, de 2019. A história, inclusive, começa imediatamente após os acontecimentos finais da 2ª temporada de The Mandalorian, quando Boba e Fennec tomaram o império que era de Jabba, o Hut.

A origem da amizade em Han Solo

A importância de Han Solo para o universo Star Wars é tão grande que fica até difícil chamá-lo de “personagem secundário”. Tanto é que ele e seu amigo inseparável, o icônico Chewbacca, ganharam um filme só deles.



Nessa aventura do piloto da Millenium Falcon, descobrimos como ele conhece seu futuro copiloto, Chewie, em uma galáxia muito, muito distante enquanto lida com criminosos.

O filme foi lançado em 2018 e, após vários nomes serem cotados ao papel de protagonista, o novato Alden Ehrenreich acabou eleito para dar vida à versão jovem do icônico personagem. O filme também conta com a participação de Emilia Clarke no papel de Qi’ra.

Curiosamente, esse é o único filme de toda a franquia Star Wars já dirigido por alguém que ganhou um Oscar. Ron Howard, diretor de Han Solo, ganhou um Oscar de Melhor Diretor em 2011 por Uma Mente Brilhante.