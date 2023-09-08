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Marvel Brasil promove treino gratuito para celebrar os 60 anos dos Vingadores

8 de setembro de 2023
8 de setembro de 2023

Ação faz parte da campanha #Avengers60 e homenageia os super-heróis da vida real.


Quem vê Thor, Hulk e os demais Vingadores com “tudo em cima” nem imagina que há 60 anos era publicada a primeira HQ do grupo de super-heróis mais poderosos do universo. E a Marvel Brasil está preparando uma série de ações para celebrar este importante marco!

No próximo sábado, dia 9 de setembro, os fãs da Marvel que moram na cidade de São Paulo poderão participar de um evento exclusivo e gratuito: treinos abertos comandados pelo ex-jogador de futebol Zé Roberto, e pela jogadora de vôlei, Sheilla Castro

A festa será realizada no Parque Villa Lobos, das 10h às 13h.

Vingadores


#Avengers60: os 60 anos dos Vingadores


A publicação #1 dos Vingadores foi lançada em 01 de setembro de 1963 e, de lá para cá, diversos super-heróis já fizeram parte da famosa iniciativa no universo Marvel Comics.

A ideia, então, da celebração organizada pela Marvel Brasil é incentivar uma vida mais saudável e proporcionar um dia especial para fãs e suas famílias.

Com apresentação de Felipe Motta, apresentador do Sportscenter na ESPN, a ação contará, ainda, com quizzes temáticos com premiação, degustação de alimentos saudáveis da Vapza, meet & greet com os atletas, competição de cosplayers e muito mais. 

O público também poderá desfrutar de ativações de marcas parceiras, como Rádio Disney, Garden Fruit, Next Joy, iFood e Vapza, e acompanhar outras ações comemorativas da #Avengers60 através das redes sociais da Marvel Brasil

Para todas as novidades do Universo Marvel, visite sempre o Marvel Insider!

Programação*


10h - Abertura do evento
10h10 - Momento Rádio Disney 
10h25 - Apresentação dos atletas + bate-papo
10h40 - Alongamento e treino com Sheilla Castro
10h50 - Treino com Zé Roberto 
11h35 - Encerramento dos treinos com alongamento 
11h45 - Momento Rádio Disney 
12h - Quiz Next Joy (com prêmio) 
12h15 - Quiz Marvel (com prêmio) apresentado por Mari Palma, embaixadora da Marvel Brasil
12h30 - Competição de cosplayers (com prêmio) apresentado por Ale Maze, embaixadora gamer da Marvel Brasil 

*programação sujeita à alteração.


Serviço:
Treino gratuito e aberto ao público Marvel Brasil
Data: Sábado, 9 de setembro
Horário: Das 10h às 13h
Local: Parque Villa Lobos
Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP

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