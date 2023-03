Marvel na D23 Expo: descubra quais são as novidades do UCM que vêm por aí

Confira tudo o que foi anunciado pelo presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, durante a Disney D23 Expo.



O final de semana foi de muita agitação para quem acompanha a Marvel Studios. Isso porque a Disney D23 Expo trouxe várias novidades sobre produções que vem por aí, tanto nos cinemas quanto no Disney+.

O evento para fãs ocorreu ao longo de três dias em Anaheim, na Califórnia. Futuros lançamentos das principais marcas da The Walt Disney Company – Disney, Pixar, Star Wars e National Geographic, por exemplo – foram confirmados.

Os anúncios do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)chamaram a atenção. Por isso, veja a seguir o que foi confirmado e quais revelações do Mundo Marvel foram feitas durante o evento:







Lobisomem na Noite: novo especial é confirmado pela Marvel na D23





Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, comandou boa parte dos anúncios. Ele se uniu ao diretor Michael Giacchino para falar sobre o primeiro especial da marca: Lobisomem na Noite.

A produção, descrita por Feige como “divertida e assustadora”, será lançada diretamente no Disney+ em 7 de outubro e terá nomes como Gael García Bernal e Laura Donnelly no elenco.







Pantera Negra: Wakanda para Sempre: anúncio do filme emocionou a todos





Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, compartilhou com os presentes algumas notícias sobre o filme que encerra a fase 4 da Marvel.

Parte do elenco, composto por Angela Bassett (Rainha Ramonda), Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M’Baku) e Tenoch Huerta (Namor), subiu ao palco e se juntou a Coogler e Feige.

Na história, os wakandanos lutam para proteger sua nação das potências mundiais intervenientes após a morte do rei T’Challa. Os heróis devem se unir para forjar um novo caminho para o reino.

O filme também conta com Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Florence Kasumba (Ayo), Dominique Thorne (Riri Williams), Michaela Coel (Aneka), Mabel Cadena (Namora), Alex Livinalli (Attuma) e Martin Freeman (Everett Ross).

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é produzido por Feige e Nate Moore e chega aos cinemas em 11 de novembro.







Mais novidades sobre Ironheart





Ryan Coogler, que também é produtor executivo de Ironheart, confirmou que a série se passa após os eventos de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Na produção, a atriz Dominique Thorne volta a viver Riri Williams, uma jovem e genial inventora determinada a deixar sua marca no mundo.

O ator Anthony Ramos também subiu ao palco, convidado por Feige, para falar sobre Parker Robbins, conhecido como Capuz – seu personagem. A nova série está prevista para chegar em 2023 ao Disney+.







Prepare-se para Invasão Secreta e Armor Wars





O painel da Marvel na D23 Expo também trouxe notícias sobre a série Invasão Secreta, que será lançada em 2023 no Disney+. Na produção, Don Cheadle será o Coronel James Rhodes.

O elenco traz ainda Cobie Smulders como Maria Hill, Samuel L. Jackson como Nick Fury, e Ben Mendelsohn como o Skrull Talos – além de Olivia Colman, Emilia Clarke e Kingsley Ben-Adir.

Cheadle, que estava no palco do evento, falou um pouco sobre Armor Wars, outro projeto do Disney+ do qual participa. Os fãs de Rhodey verãoo personagem sob uma nova perspectiva.







Loki, temporada 2: Tom Hiddleston e elenco confirmaram produção





Outra notícia muito aguardada pelos fãs da Marvel acabou sendo confirmada na D23: a produção da temporada 2 de Loki já está em andamento.

Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino e Ke Huy Quan subiram ao palco do evento enquanto o público assistia a uma prévia.

A trama começa logo após o chocante final da primeira, quando Loki se vê em uma batalha pela alma da Autoridade de Variância Temporal. A segunda temporada de Loki será lançada no Disney+ em 2023.







Eco: elenco da nova série estava no evento





Alaqua Cox, Vincent D’Onofrio, Devery Jacobs, Graham Greene, Cody Lightning e Chaske Spencer subiram ao palco no Salão D23 para falar sobre Eco.

A série acompanha o destino de Maya Lopez (Cox), cujo comportamento implacável em Nova York a alcançará em sua cidade natal. O público foi presenteado com uma espiadinha na futura série, que chegará em breve ao Disney+.







Kevin Feige demonstrou seu carinho por Daredevil: Born Again





Apesar de só entrar em produção em 2023, a série Daredevil: Born Again ganhou uma atenção especial do presidente da Marvel e dos atores Charlie Cox e Vincent D’Onofrio.

Foram confirmados 18 episódios na nova temporada da série. Na ocasião, os fãs ainda puderam ver um clipe do próximo episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis – já disponível no Disney+ – e que traz o super-herói na trama.







As principais notícias sobre a Fase 5 da Marvel





Paul Rudd (Scott Lang/Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/A Vespa) e Jonathan Majors (Kang) juntaram-se à Feige no palco para iniciar oficialmente a Fase 5 do MCU.

As estrelas de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania mostraram ao público um pouco do que será a jornada de Scott Lang e Hope Van Dyne, junto aos pais de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer); e à filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), para explorar o Reino Quântico.

Lá, o grupo conhece novas criaturas em uma aventura que os levará além dos limites do que eles imaginavam possível. A produção chega aos cinemas em 17 de fevereiro de 2023 e se conecta a Vingadores: A Dinastia Kang, segundo Feige.

O executivo ainda confirmou, oficialmente, que Matt Shakman, diretor de todos os episódios de WandaVision (2021), será o diretor do Quarteto Fantástico. O filme sobre os quatro super-heróis estreia nos cinemas em 8 de novembro de 2024.







Capitão América na Fase 5 da Marvel





Também em 2024, um novo filme do Capitão América chega aos cinemas. Agora, Sam Wilson é o dono do escudo do super-herói.

Julius Onah, diretor de Capitão América: New World Order, se juntou a Feige no palco para receber as estrelas que retornam de O Falcão e o Soldado Invernal: são elas Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitão América), Danny Ramirez (Joaquin Torres) e Carl Lumbly (Isaiah Bradley).

Eles se juntaram aos novos membros do elenco Tim Blake Nelson (O Líder) e Shira Haas (Sabra). Capitão América: New World Order chega aos cinemas em 3 de maio de 2024.







Reveladas as identidades dos Thunderbolts





Uma das mais surpreendentes revelações da D23 Expo foram as identidades dos atores de Thunderbolts.

Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), David Harbour (Guardião Vermelho), Hannah John-Kamen (Ghost), Sebastian Stan (James “Bucky” Barnes/O Soldado Invernal) e Wyatt Russell (John Walker/Agente Americano) se juntaram ao diretor Jake Schreier no palco, recebendo aplausos estrondosos.

A equipe conta ainda com Olga Kurylenko (Treinador) e Florence Pugh (YelenaBelova). Thunderbolts chega aos cinemas em 26 de julho de 2024.







Prévia de As Marvels encerra apresentação da Marvel na D23 Expo





Kevin Feige encerrou a apresentação da Marvel Studios no evento com As Marvels. Ele revisitou os principais momentos do MCU antes de receber a diretora Nia DaCosta no palco.

Uniram-se a ela as atrizes Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Brie Larson (Carol Danvers/Capitã Marvel). O novo filme estreia nos cinemas em 28 de julho de 2023.

