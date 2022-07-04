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Marvel One Shot: do que se trata e como assistir em ordem no Disney+

4 de julho de 2022
4 de julho de 2022

Cinco curtas-metragens complementam a linha do tempo das histórias que compõem o Universo Cinematográfico Marvel (UCM).


No Universo Cinematográfico Marvel (UCM), o Marvel One-Shot é um conjunto de curtas-metragens que complementam os principais filmes e séries do estúdio – todos disponíveis no Disney+.

Seus oito títulos cumprem a função de conectar, esclarecer ou mesmo ampliar o que é contado na linha do tempo desse extraordinário mundo de super-heróis.

A seguir, descubra quais as tramas Marvel One-Shot do Disney+ e em qual ordem assistí-las:

O Consultor

Marvel One Shot: O Consultor

Baseado nos eventos de Homem de Ferro 2 e O Incrível Hulk, este curta é estrelado pelos agentes Phil Coulson (Clark Gregg) e Jasper Sitwell (Maximiliano Hernández).

A S.H.I.E.L.D quer trazer Emil Blonsky/Abominável (interpretado por Tim Roth) para sua equipe, mas ele está sob custódia do General Ross/Thunderbolt (William Hurt).

Então, o grupo acaba recorrendo a Tony Stark o Consultor – para esta missão. 


Algo divertido ocurrió durante el viaje al martillo de Thor


Marvel One-ShotAconteceu uma coisa engraçada a caminho do martelo de Thor

Este curta-metragem apresenta o Agente Coulson (Clark Gregg) durante sua jornada em busca do martelo de Thor, no Novo México. No caminho, ele terá que lidar com dois ladrões que estão querendo assaltar um posto de gasolina onde ele parou para fazer algumas compras.

Esta pequena história se passa paralelamente a O Incrível Hulk e entre os eventos de Homem de Ferro 2 e Thor. Dirigido por Leythum, o elenco do curta conta também com Jessica Manuel e Jeff Prewett.


Item 47

Marvel One -Shot: Item 47

Os agentes da S.H.I.E.L.D. Jasper Sitwell e Blake (Titus Welliver) recebem a tarefa de recuperar uma arma Chitauri (o item 47), perdida após a Batalha de Nova York (ocorrida durante o filme Os Vingadores).

Mas a missão se complica quando eles descobrem que Claire e Bennie, um jovem casal interpretado por Lizzy Caplan e Jesse Bradford, usam a tal arma para roubar bancos. O curta é dirigido por Louis D'Esposito.


Agente Carter

Marvel One-Shot: Agente Carter

Estrelado pela agente Peggy Carter (Hayley Atwell), este curta se passa um ano após os eventos mostrados em Capitão América: O Primeiro Vingador.

Carter tenta decifrar códigos para John Flynn, em Nova York, mas recebe uma ligação sobre um misterioso vilão chamado Zodíaco. Então, ela decide atacar por conta própria.

O curta é dirigido por Louis D'Esposito e o elenco inclui Atwell, Bradley Whitford e Dominic Cooper.


Que viva el rey


Marvel: Todos Saúdam o Rei

Situado nos fatos seguintes a Homem de Ferro 3, este curta nos apresenta Jackson Norris (Scoot McNairy), que vai para a Prisão Seagate para entrevistar Trevor Slattery/Mandarin (Ben Kingsley).

Perto do final da entrevista, Norris revela que ele é um membro da organização terrorista Dez Anéis e tenta assassinar Slattery por roubar o nome do verdadeiro Mandarim. A direção da produção é de Drew Pearce.

Equipe Thor Primeira Parte


Marvel One-Shot: Equipe Thor - Primeira Parte

Nesta produção, é possível acompanhar o que o filho de Odin, Thor (Chris Hemsworth) estaria fazendo enquanto os demais vingadores se enfrentavam no longa Capitão América: Guerra Civil.

Passando um tempo na Austrália com seu novo amigo, Darryl Jacobson (Daley Pearson) – que não parece tão empolgado com a novidade. O curta ainda traz um divertido diálogo entre Thor e Bruce Banner (Mark Ruffalo).

Taika Waititi – diretor de Thor: Amor e Trovão – assume a direção deste pseudo-documentário humorístico.

Equipe Thor Segunda Parte


Marvel One-Shot: Equipe Thor - Segunda Parte

Na segunda parte da produção, seguimos acompanhando as aventuras do Deus do Trovão na Austrália, ao lado de seu mais novo amigo Darryl.

Dessa vez, no entanto, é possível acompanhar um pouco mais do ponto de vista de Darryl sobre seu “inquilino inesperado”. E, pelo visto, as coisas estão longe de ser como o esperado.

Equipe Darryl


Marvel One-Shot: Equipe Darryl

O mais recente Marvel One-Shot traz Darryl mais uma vez. No entanto, ele já não mora mais com Thor. Vivendo agora em Los Angeles, ele buscou um novo colega de quarto.

Para sua felicidade – ou nem tanto – o Grão-Mestre (Jeff Goldblum) foi o único a responder seu anúncio. E se a relação com o Deus do Trovão não era das mais fáceis, conviver com este personagem pode se mostrar ainda mais desafiador.

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