Cancel
Novidades Marvel

Marvel: que dia e horário estreiam as séries live-action no Disney+

28 de junho de 2022
28 de junho de 2022

O catálogo da Marvel no serviço de streaming está se expandindo ainda mais com a chegada de títulos que vão animar os fãs de ação e super-heróis.


Para novos e antigos fãs dos Estúdios Marvel, a boa notícia é que mais séries live-action do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) serão adicionadas em breve ao catálogo do Disney+. O serviço de streaming, que possui a maior coleção de títulos da Marvel, traz produções de sucesso que continuam mais relevantes do que nunca.

São séries já queridas pelos fãs, como Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Os Defensores e O Justiceiro. Os seis títulos estarão disponíveis para os assinantes do Disney+ ver e rever seus episódios sempre que quiser.

JESSICA JONES


Séries live-action da Marvel no Disney+: dia e horário de estreia

 As séries live-action da Marvel estreiam no dia 29 de junho, quarta-feira, no Disney+. Os assinantes poderão encontrá-las no serviço de streaming a partir das 4h no Brasil (horário de Brasília).

Daredevil


Quem pode assistir às séries live-action da Marvel no Disney+?

A partir dessa mesma data, dia 29 de junho, para acessar e visualizar o catálogo completo do Disney+ que inclui títulos de séries live-action da Marvel, o controle parental do perfil deve ser atualizado.

Esta atualização permite restringir ou ativar conteúdo em cada perfil com classificações diferentes, bem como adicionar um PIN de bloqueio.

Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão aproveitar o conteúdo do Disney+ em um ambiente com classificação indicativa para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfis" a qualquer momento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Ajuda do Disney+.

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set