Marvel: que dia e horário estreiam as séries live-action no Disney+

O catálogo da Marvel no serviço de streaming está se expandindo ainda mais com a chegada de títulos que vão animar os fãs de ação e super-heróis.

Para novos e antigos fãs dos Estúdios Marvel, a boa notícia é que mais séries live-action do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) serão adicionadas em breve ao catálogo do Disney+. O serviço de streaming, que possui a maior coleção de títulos da Marvel, traz produções de sucesso que continuam mais relevantes do que nunca.

São séries já queridas pelos fãs, como Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Os Defensores e O Justiceiro. Os seis títulos estarão disponíveis para os assinantes do Disney+ ver e rever seus episódios sempre que quiser.







Séries live-action da Marvel no Disney+: dia e horário de estreia





As séries live-action da Marvel estreiam no dia 29 de junho, quarta-feira, no Disney+. Os assinantes poderão encontrá-las no serviço de streaming a partir das 4h no Brasil (horário de Brasília).







Quem pode assistir às séries live-action da Marvel no Disney+?





A partir dessa mesma data, dia 29 de junho, para acessar e visualizar o catálogo completo do Disney+ que inclui títulos de séries live-action da Marvel, o controle parental do perfil deve ser atualizado.

Esta atualização permite restringir ou ativar conteúdo em cada perfil com classificações diferentes, bem como adicionar um PIN de bloqueio.

Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão aproveitar o conteúdo do Disney+ em um ambiente com classificação indicativa para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfis" a qualquer momento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Ajuda do Disney+.