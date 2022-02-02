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NOVIDADES DISNEY+

Marvel Rising lança Operação Shuri no Disney+

2 de fevereiro de 2022
2 de fevereiro de 2022

Gênio, princesa e heroína


A coleção de especiais Marvel Rising está quase completa no catálogo Disney+, embora os Guerreiros Secretos tenham alguns personagens para conhecer. Agora está disponível uma nova aventura que traz ninguém menos que Shuri à ação.

O novo especial Marvel Rising: Operação Shuri traz a irmã mais nova de T'Challa para o mundo animado com uma história muito particular. Os fãs conheceram Shuri por sua inteligência superior e sua capacidade de criar todos os tipos de tecnologia, mas nesta aventura, ela apenas quer manter um perfil discreto para conhecer seus heróis: os Guerreiros Secretos.

Apesar de Shuri ser a princesa de Wakanda e peça fundamental na história de Pantera Negra, a personagem não tem tantas décadas de história quanto seu irmão. O Wakandan foi criado em 2005 pelo roteirista Reginald Hudlin e pelo artista John Romita Jr. dos quadrinhos.

Marvel Rising: Operação Shuri é um dos mais recentes especiais da franquia animada estrelando heróis e heroínas com legiões de fãs ao redor do mundo. Alguns deles estão preparando seu salto para o mundo live-action com séries e filmes que se tornarão peças fundamentais do MCU. E eles certamente encontrarão Shuri mais cedo ou mais tarde!

Embora os especiais de Marvel Rising possam ser um pouco curtos, no catálogo do Disney+ há muitos títulos para complementar a experiência pura da Marvel, seja com séries de animação, como O Espetacular Homem-Aranha, filmes indispensáveis do MCU, como Capitã Marvel ou Pantera Negra, ou propostas... diferentes, como a série protagonizada pelo inigualável Baymax.

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