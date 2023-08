Marvel, Star Wars, A Pequena Sereia e outras estreias no Disney+ em setembro de 2023

Chame a família, os amigos e já se programe para não perder as grandes novidades que chegam ao Disney+!

Setembro será um mês cheio de novidades no Disney+! E o melhor: com atrações para todos os gostos e idades, incluindo produções da Marvel e de Star Wars.

Confira, a seguir, alguns dos principais destaques das estreias no serviço de streaming:









Minha Música, Minha Terra (1º de setembro)



O Disney+, em parceria com a Rádio Disney, lança mais um programa musical: Minha Música, Minha Terra.

A produção leva grandes nomes da música brasileira para diferentes lugares que fazem parte de suas histórias e que foram inspirações para seus hits.

A cada episódio, nomes como Cristiano Araújo, a dupla Anavitória, o grupo Capital Inicial e outros contam detalhes sobre a terra que os viu crescer e como foram as suas primeiras experiências na carreira musical.



O primeiro episódio, que estreia no dia 01 de setembro, traz a trajetória musical da banda mineira Jota Quest. Não perca!









Ahsoka – temporada 1 (episódios novos nos dias 05, 12, 19 e 26 de setembro)



A série de live-action do universo Star Wars sobre a personagem Ahsoka Tano irá estrear quatro episódios inéditos no mês de setembro.

Toda terça-feira, às 22h (horário de Brasília), você já pode acessar o Disney+ para ver o mais novo episódio de Ahsoka e ficar por dentro de tudo o que acontece na história.









Eu Sou Groot – temporada 2 (06 de setembro)



O personagem mais travesso das galáxias está chegando com novas aventuras na temporada 2 da série de curtas Eu Sou Groot.

Agora, Baby Groot está explorando o universo a bordo das naves espaciais dos Guardiões da Galáxia, encontrando criaturas e ambientes novos e coloridos. Em que tipo de confusão ele se meterá desta vez?









Spidey e Seus Amigos Espetaculares – temporada 2 (06 de setembro)



Voltada para o público infantil, a série animada Spidey e Seus Amigos Espetaculares estreia novos episódios da quarta parte da temporada 2 no serviço de streaming.

Na produção. Spidey, Aranha-Fantasma e Miles Morales enfrentam novas ameaças e, com a ajuda de alguns dos Vingadores, lutam para salvar o dia.









A Pequena Sereia (07 de setembro)



Depois de encantar espectadores do mundo inteiro no cinema, a nova versão live-action de A Pequena Sereia chega, com exclusividade, ao Disney+ em 07 de setembro.

Prepare-se para uma grande aventura no fundo do mar com Ariel (Halle Bailey) e outros personagens encantadores!









Alice na Doceria das Maravilhas – temporada 1 (27 de setembro)



Quando a jovem Alice herda um livro de receitas encantado de sua bisavó, ela se torna responsável pela confeitaria do País das Maravilhas e descobre a magia da comida e sua capacidade de aproximar as pessoas.

A série de animação estreia novos episódios da segunda parte da temporada 1 e é uma ótima opção para ver com as crianças.









Tudo Igual… SQN – temporada 2 (27 de setembro)



A série original brasileira lança sua 2ª temporada em 27 de setembro, trazendo de volta a protagonista Carol (Gabriella Saraivah) em uma história que se passa após o casamento da sua mãe (Miá Mello).

Se você ainda não conhece Tudo Igual… SQN, aproveite para assistir à 1ª temporada antes da estreia dos novos episódios.





Curta as estreias de setembro no Disney+



Se depender do Disney+, não vai faltar diversão para você e sua família em setembro. Aproveite as estreias!