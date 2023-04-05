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Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. chega a São Paulo como uma experiência imersiva

5 de abril de 2023
5 de abril de 2023

A partir de 3 de maio a exposição estreia em São Paulo, em curta temporada. Saiba mais sobre o super evento e como já garantir seus ingressos!


Os fãs da Marvel em São Paulo podem se preparar! A NEON e a T4F lançam uma exposição de proporções “super-heróicas”: a Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. (Superintendência de Treinamento Avançado Tático de Inteligência, Operações e Notícias), que estreia dia 3 de maio no Parque Villa Lobos, em curta temporada. 

Depois de esgotar temporadas e receber milhões de fãs em Londres, Nova York, Seul, Paris, Singapura, China, Las Vegas, Toronto e Índia, a exposição de experiência imersiva, Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. está a caminho do Brasil, depois de uma temporada de sucesso em Santiago, no Chile.

Como será a Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N.?

 
Quem for a Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. terá a oportunidade de vivenciar o mundo dos Vingadores e mergulhar no conhecimento e ciência de ponta que inspiram os filmes da Marvel Studios, que são parte do portfólio da Disney e do catálogo de Disney+.

A exposição, com diversos ambientes instagramáveis, apresenta várias salas dedicadas a personagens marcantes dos Vingadores e do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), incluindo: Capitão América, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Pantera Negra, Viúva Negra, Hulk, Thor, Gavião Arqueiro, entre outros. 

O público poderá ainda conhecer de perto os figurinos e adereços de alguns dos últimos lançamentos da Marvel Studios. Além disso, o espaço também irá contar com:

– "Corredor da Armadura" do Homem de Ferro
– O laboratório de Bruce Banner, com informações sobre o Hulk
– Acesso ao arquivo pessoal "Top Secret" do Capitão América
– O arsenal de armas de alta tecnologia da Viúva Negra
– Informações sobre o "Soro do Super Soldado" que transformou Steve Rogers em Capitão América: O Primeiro Vingador da Marvel Studios
– O lendário escudo do Capitão América para ver de perto
– O Reino de Wakanda na exposição Pantera Negra

 

Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N.


Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N.: onde comprar os ingressos?


A pré-venda dos ingressos da Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. já começaram e é exclusiva para Brasilprev

As vendas para o público em geral iniciam a partir do dia 12 de abril pelo site www.ticketsforfun.com.br e os ingressos custam a partir de R$ 25.

A exposição imersiva é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Brasilprev, patrocinada pela Chevrolet e pelo Sem Parar e apoiada pela EuroFarma e pela Premier Pet. O evento é uma coprodução da TIME FOR FUN e é produzida pela Thor Produções e pelo Governo Federal

A partir de 3 de maio de 2023, toda a grandiosidade da Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. espera por você no Parque Villa Lobos, em São Paulo, SP. Mais informações no site: www.vingadoresstation.com.br. Não perca!

  • Crédito: NEON

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