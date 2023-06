MARVEL VOICES PRIDE #1 celebra personagens LGBTQ+ da Marvel e seus criadores

A edição de 2023 da antologia da Marvel Comics promete muitas novidades em histórias cheias de ação e orgulho.



Todos os anos, a antologia MARVEL VOICES PRIDE #1 destaca o passado, o presente e o futuro das estrelas LGBTQ+ da Marvel em novas histórias emocionantes trazidas à vida por criativos queer.

Personagens queridos do público como Hulkling e Wiccan estrelam novas e emocionantes aventuras. No entanto, MARVEL VOICES PRIDE #1 também conta com grandes estreias de super-heróis que brilharão na editora.

Independente da sua cor na bandeira do Orgulho LGBTQ+, veja, a seguir, alguns dos destaques da edição 2023 de MARVEL VOICES PRIDE #1:





O que esperar de MARVEL VOICES PRIDE #1



Com oito novas histórias, a edição 2023 de MARVEL VOICES PRIDE #1 destaca personagens de todas as esferas da vida e identidades, em tramas sinceras e inspiradoras e, claro, cheias de ação e emoção!

O roteirista Steve Foxe se une à artista Rosi Kampe em uma aventura protagonizada por Gimmick – personagem que ganhou destaque em Children of the Atom, de 2020. Na antologia, essa trama promete informações sobre um novo título dos X-Men.

O público também será apresentado à Logan Lewis, criação da roteirista Stephanie Williams e do artista Héctor Barros. Logan é uma jovem bissexual que está em um relacionamento sáfico. Ela assume o manto de Nightshade e defende sua comunidade na cidade de Chicago.

MARVEL VOICES PRIDE #1 é marcada também pela estreia da roteirista Sarah Gailey na Marvel Comics. No arco, Felicia Hardy, também conhecida como Black Cat, protagoniza “Be Gay, Do Crime”, trama ambientada na New Orleans Pride. A arte é de Bailie Rosenlund.

Quem também debuta na Marvel Comics é a roteirista de televisão Shadi Petosky. Sua primeira história para a editora traz a arte de Roberta Ingranata e acompanha Hulkling e Wiccan.

O casal parte em uma viagem que tem tudo para ser inesquecível. Principalmente depois que eles conhecem Lacie Lorraine, uma vaqueira trans que viveu milhares de anos, mas atualmente reside em Montana.

MARVEL VOICES PRIDE #1 conta ainda com outras histórias criadas por nomes como HE Edgemon, Stephen Byrne e muito mais!