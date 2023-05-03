Cancel
Novidades Star Wars

May the 4th: confira as estreias imperdíveis no Disney+ em comemoração ao Star Wars Day

4 de maio de 2023
4 de maio de 2023

O Star Wars Day será um dia de novidades no catálogo do Disney+, incluindo uma nova série animada! Comece a maratonar!


Neste dia 4 de maio, o mundo celebra o Star Wars Day! A escolha da data se deve à semelhança fonética, na língua inglesa, entre a emblemática expressão JediMay the Force be with you” (“Que a Força esteja com você!'') com “May the 4th (fourth) be with you” (“Que o 4 de maio esteja com você!'').

O Disney+ irá comemorar o Star Wars Day com dois grandes lançamentos. Isso porque Star Wars: Visions Volume 2 e a temporada 1 de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi chegam ao serviço de streaming amanhã, dia 04 de maio.

Saiba mais detalhes!

Star Wars Visions


Sobre o que é Star Wars: Visions Volume 2


Star Wars: Visions é uma antologia de curtas-metragens animados que trazem histórias contadas por cineastas do mundo inteiro.

A temporada 2 (que recebe o título de Star Wars: Visions Volume 2) irá ampliar essa narrativa com nove curtas-metragens de diferentes estúdios. 

Trazendo estilos de animação de diversos países e culturas, a produção oferece uma nova perspectiva da famosa saga.

Os curtas de Star Wars: Visions Volume 2 foram criados pelos seguintes estúdios de animação internacionais: El Guiri (Espanha), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Chile), Aardman (Reino Unido), Studio Mir (Coreia do Sul), Studio La Cachette (França), 88 Pictures (Índia) e Triggerfish (África do Sul). 

Há ainda um curta que é fruto da parceria entre os estúdios D'Art Shtajio (Japão) e Lucasfilm Ltd (Estados Unidos).

Star Wars Aventuras dos Jovens Jedi


Sobre o que é Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi


Ambientada na época da Alta República, a série animada acompanha um grupo de jovens aprendizes enquanto eles estudam os caminhos da Força, exploram a Galáxia e ajudam personagens em perigo enquanto aprendem habilidades valiosas para se tornarem Jedi.

É a primeira série de Star Wars criada para crianças em idade pré-escolar. James Waugh, produtor executivo de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi e vice-presidente sênior de Conteúdo e Estratégia de Franquia da Lucasfilm, disse em comunicado oficial que "os personagens, o tom da série e as lições de vida ensinadas em cada um dos episódios foram escritos especialmente para elas [as crianças]".

Então, você já sabe: neste Star Wars Day, comemore com as novidades do Disney+!

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set