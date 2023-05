May the 4th: confira as estreias imperdíveis no Disney+ em comemoração ao Star Wars Day

O Star Wars Day será um dia de novidades no catálogo do Disney+, incluindo uma nova série animada! Comece a maratonar!



Neste dia 4 de maio, o mundo celebra o Star Wars Day! A escolha da data se deve à semelhança fonética, na língua inglesa, entre a emblemática expressão Jedi “May the Force be with you” (“Que a Força esteja com você!'') com “May the 4th (fourth) be with you” (“Que o 4 de maio esteja com você!'').

O Disney+ irá comemorar o Star Wars Day com dois grandes lançamentos. Isso porque Star Wars: Visions Volume 2 e a temporada 1 de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi chegam ao serviço de streaming amanhã, dia 04 de maio.

Saiba mais detalhes!





Sobre o que é Star Wars: Visions Volume 2



Star Wars: Visions é uma antologia de curtas-metragens animados que trazem histórias contadas por cineastas do mundo inteiro.

A temporada 2 (que recebe o título de Star Wars: Visions Volume 2) irá ampliar essa narrativa com nove curtas-metragens de diferentes estúdios.

Trazendo estilos de animação de diversos países e culturas, a produção oferece uma nova perspectiva da famosa saga.

Os curtas de Star Wars: Visions Volume 2 foram criados pelos seguintes estúdios de animação internacionais: El Guiri (Espanha), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Chile), Aardman (Reino Unido), Studio Mir (Coreia do Sul), Studio La Cachette (França), 88 Pictures (Índia) e Triggerfish (África do Sul).

Há ainda um curta que é fruto da parceria entre os estúdios D'Art Shtajio (Japão) e Lucasfilm Ltd (Estados Unidos).









Sobre o que é Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi



Ambientada na época da Alta República, a série animada acompanha um grupo de jovens aprendizes enquanto eles estudam os caminhos da Força, exploram a Galáxia e ajudam personagens em perigo enquanto aprendem habilidades valiosas para se tornarem Jedi.

É a primeira série de Star Wars criada para crianças em idade pré-escolar. James Waugh, produtor executivo de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi e vice-presidente sênior de Conteúdo e Estratégia de Franquia da Lucasfilm, disse em comunicado oficial que "os personagens, o tom da série e as lições de vida ensinadas em cada um dos episódios foram escritos especialmente para elas [as crianças]".

Então, você já sabe: neste Star Wars Day, comemore com as novidades do Disney+!