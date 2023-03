Mergulhe no universo de The Hardy Boys com o Disney+

Os fãs de histórias de investigação podem assistir a obras inspiradas pela série de livros no Disney+ e no Star+.

Você tem um encontro marcado com The Hardy Boys, a nova série dramática de mistério que chegou ao Disney+. A produção foi inspirada em uma coleção de livros de mesmo nome, que influenciou várias outras produções, como Only Murders In The Building, que você também pode ver com o Combo+.











A série The Hardy Boys no Disney+





A produção conta a história de dois irmãos: Frank (Rohan Campbell) e Joe Hardy (Alexander Elliot). Ao lado de seu pai, Fenton (James Tupper), eles chegam à cidade de Bridgeport em busca de informações sobre uma tragédia que mudou suas vidas recentemente.

Porém, enquanto investigam, os jovens acabam descobrindo que o local esconde outros mistérios ainda mais sinistros.







Os Hardy Boys em Only Murders in the Building, do Star+





A série de livros é parte importante da trama original Star+ Only Murders in the Building. Na narrativa, Selena Gomez é Mabel, uma jovem misteriosa e fã de um podcast sobre crimes reais. Aos poucos, se descobre mais sobre seu passado e seu grupo de amigos de infância, os quais se intitulavam Hardy Boys.

O motivo do apelido é que eles adoravam investigar o edifício de alto luxo em que moravam. Quando um incidente trágico acontece, Mabel encontra outros dois vizinhos que adoram o mesmo podcast. O trio começa uma investigação dentro do prédio e, em um dado momento, Mabel encontra uma coleção de livros de The Hardy Boys na cena do crime. E vale dizer que os livros ainda guardam um segredo... Para descobrir qual, é preciso assistir a série, cuja segunda temporada já está confirmada.

