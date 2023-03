Mês da Consciência Negra: Qual é a história real de Estrelas Além do Tempo

Três mulheres negras trabalharam na NASA e têm suas vidas narradas na produção disponível no Disney+.





Estrelas Além do Tempo, disponível no Disney+, é uma produção obrigatória para quem quer saber mais sobre protagonismo negro. No longa-metragem de 2016, é possível conhecer as histórias de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe).

As três cientistas afro-americanas lidaram com o preconceito enquanto desempenhavam suas funções na Langley Research Center (o Centro de Pesquisas Langley), da NASA – a agência espacial norte-americana.

Conheça, abaixo, a história real do trio protagonista de Estrelas Além do Tempo:



A história real de Estrelas Além do Tempo

O longa-metragem é ambientado entre 1950 até o começo da década de 1960, período em que o Estados Unidos enfrentava a Guerra Fria. A segregação racial era evidente e o trio de cientistas sentia isso diariamente, inclusive com banheiros públicos e bebedouros separados para brancos e negros.

Dorothy Vaughan, uma das três cientistas, nasceu em 1910 e se formou em Matemática em 1929 pela Wilberforce University. Ela foi admitida pela NACA (que passaria a se chamar NASA posteriormente) em 1943 para atuar no Centro de Pesquisas Langley em um função temporária voltada para a Segunda Guerra Mundial.

Logo depois, Dorothy foi direcionada para a West Area Computing Unit (“Unidade Computacional da Área Oeste”), formada por mulheres negras que exerciam o cargo de “computadores humanos”. Em 1949, ela foi promovida a chefe, tornando-se a primeira pessoa negra a ter um cargo de supervisão na NASA.

Mary Jackson nasceu em 1921 e é a mais nova do trio. Após ter se formado em matemática, ela foi contratada em 1951 para trabalhar na equipe de Dorothy. Para ser promovida a engenheira, Mary fez aulas extras de matemática e física. Assim, em 1958, ela se tornou a primeira engenheira negra da NASA.

Katherine Johnson é uma prodígio e ingressou no ensino médio aos 10 anos de idade. Em 1953, a pesquisadora entrou para o time de Dorothy e foi uma das profissionais mais importantes da NASA dedicadas a testes de voos. Ela, inclusive, integrou a equipe da Apollo 11, a missão espacial que foi a primeira a chegar à Lua.



