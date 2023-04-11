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Mês da Terra: os 5 documentários e séries da National Geographic que te farão refletir

11 de abril de 2023
11 de abril de 2023

Além de entreter, documentários e séries também têm o poder de promover reflexão sobre problemas atuais. Confira cinco títulos disponíveis no Disney+ para ver no Mês da Terra!


Comemorado em abril, o Mês da Terra é uma data que reforça a importância da conscientização e da preservação ambiental

Em uma realidade na qual o aquecimento global e a mudança climática têm se mostrado cada vez mais ameaçadores, é necessário repensar e alterar o padrão de vida da humanidade.

No catálogo do Disney+, você encontra vários documentários e séries documentais sobre natureza e vida animal produzidos pela National Geographic.

Mais do que mostrar a beleza e a rica biodiversidade da Terra, as obras promovem a reflexão e ressaltam a necessidade de proteger o planeta.

Confira, a seguir, cinco títulos disponíveis no serviço de streaming para assistir no Mês da Terra.

Seremos História?


Seremos História?

Apresentado por Leonardo DiCaprio (que, além de ator, é ativista ambiental e mensageiro da Paz da ONU), Seremos História? (2016) denuncia o que está acontecendo ao redor do mundo por conta das mudanças climáticas.

O documentário também mostra o que as pessoas e a sociedade como um todo podem fazer para evitar a extinção da vida na Terra.

América do Sul: Animais Extraordinários

Trazendo um olhar para as profundezas da natureza da América do Sul, a série mostra os “desajustados, estranhos e excêntricosanimais dessa região.

América do Sul: Animais Extraordinários (2020) tem três episódios e mostra como os hábitats únicos do território sul-americano marcaram a evolução das espécies que nele vivem.

As Várias Faces da Terra


As Várias Faces da Terra

A belíssima série As Várias Faces da Terra (2021) vai te levar para uma viagem inesquecível por geleiras azuis, dunas enormes, cidades vibrantes e florestas tropicais exuberantes.

Com cinco episódios, a produção da National Geographic oferece a oportunidade de relaxar e restaurar as energias com músicas e paisagens lindas da Terra. Ao mesmo tempo, serve para conscientizar de que essas riquezas não podem ser perdidas.

O Território

Este documentário traz um olhar imersivo da luta dos indígenas Uru-eu-wau-wau contra o desmatamento promovido por fazendeiros e colonos ilegais na Amazônia brasileira.

Contando com imagens captadas durante três anos, O Território (2022) dá um acesso sem precedentes à comunidade Uru-eu-wau-wau e àqueles que queimam e desmatam ilegalmente uma terra indígena protegida. 

Super Natural

Veja flores como as abelhas enxergam, escute conversas entre elefantes-marinhos e voe distâncias equivalentes a um campo de futebol com esquilos-voadores que brilham no escuro.

Parece loucura? É o que você vai encontrar na série documental de seis episódios Super Natural (2022), que usa tecnologia de ponta para revelar os “poderes secretos” e os super sentidos dos animais de um jeito nunca antes visto.

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